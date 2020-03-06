Спорт

«Ротор» заплатит за матч на «Волгоград Арене» почти 2 миллиона рублей

Спорт 06.03.2020 12:01
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06.03.2020 12:01


Футбольный клуб «Ротор» заплатит за семь матчей, которые он проведет с марта по конец мая на стадионе «Волгоград Арена», почти 14 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзаказов размещено соответствующее извещение. Средства получит ГАУ «Дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена» за оказание комплекса услуг. В частности, за предоставление поля для предматчевой тренировки и для проведения матча, обеспечения освещения, условий для видеотрансляции, установки рекламных баннеров, организации точек общепита и т.д. 
Напомним, первый матч в рамках первенства Олимп-ФНЛ состоится на «Волгоград Арене» 9 марта. Волгоградцы будут играть с «Нефтехимиком».

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