



Компания «Россети Юг» в 2019 году приняла на баланс 4,9 тыс. км линий электропередачи (ЛЭП), а также комплектные трансформаторные подстанции (КТП) мощностью 1091 МВАна территории Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, еще более 230 км ЛЭП, а также КТП мощностью более 130 МВА (в том числе бесхозяйных электросетевых активов) планируется консолидировать в 2020 году.

Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский в ходе своего рабочего визита в Тверскую область призвал руководителей муниципалитетов активнее выявлять бесхозяйные энергообъекты, принимать их в собственность и в дальнейшем инициировать их передачу на баланс предприятий “Россетей”.

«Только такой подход способен обеспечить безопасность эксплуатации и нахождения рядом с линиями и подстанциями, а также гарантировать надежное и качественное электроснабжение российских потребителей. Бесхозяйные сети остаются серьезной проблемой электросетевого комплекса. На сегодняшний день свыше 18,5 тысяч линий электропередачи и трансформаторных подстанций не имеют собственника. Группа компаний «Россети» готова брать их на баланс и активно занимается этой работой», - отметил глава компании.

В «Россети Юг» наиболее крупные проекты объединения электросетевого хозяйства, реализованные 2019 году, – консолидация электросетевого имущества МУПП «ВМЭС» в рамках замещения активов должника. Прирост объема электросетевого хозяйства составил 3,3 тыс. км линий электропередачи, общая мощность приобретенных КТП - 908 МВА. С переходом на единые стандарты обслуживания сетей группы «Россети» по всем восьми районам Волгограда наблюдается снижение технологических нарушений на 15,2 %. Длительность отключений сократилась на 3% и составила 1 час 51 мин. Потери электроэнергии снизились почти на 2,4%, что позволило сэкономить 73,2 млн кВт*ч.

В Астрахани по концессионному соглашению в пользование астраханского филиала компаниипереданы более 170 км воздушных линий электропередачи, обеспечивающих электроэнергией четыре района, и КТП общей мощностью 39,6 МВА. После консолидации проведен ремонт и замена ветхих линий электропередачи. Также отремонтированы две трансформаторные подстанции в Ленинском и Советском районах города Астрахань. Данные мероприятия значительно улучшили энергоснабжение потребителей региона.

В Ростовской областиприобретение долей в уставном капитале ООО «ЮгСтройМонтаж», обеспечивающем электроэнергией часть г.Таганрога и Неклиновского района, позволило сократить количество неэффективных ТСО и увеличить электросетевое имущество, находящееся под управлением группы компаний «Россети», на 1,3 тыс. км воздушных линий и на 108,8 МВА мощности.

В Республике Калмыкия филиалом «Россети Юг» в 2019 году на муниципальных торгахприобретено 85,5 км линий Большецарынского сельского муниципального образования. Общая мощность приобретенных КТП - 7,8 МВА.Сейчас в Республике Калмыкия доля «Россети Юг» на рынке оказываемых услуг по передаче электроэнергии – 100%.

Генеральный директор ПАО «Россети Юг» Борис Эбзеев подчеркивает, что консолидация обозначенных активов уже повысила эффективность управления электросетевым комплексом, снизила число нарушений, сократила издержки, позволила оптимизировать затраты на присоединение новых потребителей.