Экономика

В Волгограде стоимость авиабилетов выросла на 9%

Экономика 16.05.2024 10:39
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16.05.2024 10:39


В Волгограде вновь увеличилась стоимость авиабилетов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, перелеты подорожали на 9,11% до 10580 рублей в эконом-классе на расстояние в 1 тысячу километров.
Между тем, напомним, на предыдущей неделе цены на авиабилеты резко понизились. Снижение составило 18%. Это произошло после предупреждения ФАС РФ нескольким авиакомпаниям - Аэрофлоту, Победе, Уральским авиалиниям, NordWind, Smartavia и Utair. Поводом для вмешательства антимонопольного ведомства послужили жалобы пассажиров на дороговизну авиабилетов. Так, в начале марта стоимость перелетов в Волгограде выросла сразу на 22%.
В ФАС потребовали от перевозчиков пояснить проводимую ценовую политику и напомнили, что признаки злоупотребления доминирующим положением со стороны авиакомпаний являются основанием для принятия мер антимонопольного реагирования.

Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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