Сады Придонья выводят на рынок премиальный бренд в новом формате





Этой весной бренд IL Primo появится в картонной упаковке в литровом формате.

Диверсификация портфеля позволит компании нарастить объемы продаж в сегменте премиальных соков.

Бренд IL Primo (в переводе с итальянского - первый) появился на рынке в 2019 году. Линейку соков премиального качества под этой маркой компания «Сады Придонья» до 2024 года выпускала исключительно в стекле в формате 200 мл, и в ассортименте было представлено десять вкусов. Вывод на рынок премиального бренда в картонной упаковке объемом литр безусловный плюс, как для потребителей, так и для компании.

— Было несколько важных предпосылок для развития бренда IL Primo, — говорит руководитель управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова. — В числе первых можно назвать стабилизацию и небольшой рост рынка соков в 2023 году на 3%. Кроме этого в пуле игроков премиум-сегмента в категории «Сок» произошло перераспределение сил, и наша компания решила использовать эту возможность, чтобы занять освободившиеся ниши, предложив рынку качественную продукцию, выпускаемую по специальным рецептурам из эталонного сырья.

В основу платформы бренда заложены смыслы, актуальные для потребителей в связке с названием бренда. IL Primo – первый, лучший во всем – в дизайне упаковки, во вкусе, качестве продукта.

Разработанный концепт-дизайн для литрового формата в картонной упаковке построен на лаконичности и необычном цветовом фоне, не встречающемся в данной категории продуктов. Цвет мерцающего, иссиня-зеленого тропического моря транслирует уникальность и эксклюзивность, выделяет продукт на полке, чем упрощает идентификацию бренда у потребителя. Исследование, проводившееся при тестировании дизайна, показало повышенный интерес к бренду IL Primo широкой аудитории потребителей в возрасте 25+. В компании считают, что для новинки, которой еще нет в продаже – это отличный результат.

В ассортименте новой премиальной линейки в картонной упаковке 9 вкусов, каждый из которых уникален. Такую индивидуальность обеспечивает сырье, полученное из спелых плодов, которые выращиваются в естественных условиях и идеальной для них климатической зоне, а сбор и переработка ведутся в момент своего полного созревания.

Параллельно с решением о выходе IL Primo в картонной упаковке, компания заявила о прекращении выпуска линейки премиальных соков выпускаемых под торговой маркой Сады Придонья Exclusive.

Над разработкой концепт-дизайна IL Primo работала команда российского брендингового агентства DDVB:

– старший стратег Екатерина Аникеева

– креативный директор Виктор Китаев

– дизайнер и автор идеи Анна Курятина

– менеджер проекта Люба Алпатова