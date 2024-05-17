Экономика

ПСБ: современные банковские технологии способствуют росту деловой активности женщин

Экономика 17.05.2024 17:41 Реклама
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17.05.2024 17:41 Реклама


ПСБ в Волгограде принял участие во Всероссийском форуме «Эволюция бизнеса. Мегатренды для его развития», посвященном женскому предпринимательству. В своем выступлении на площадке форума Александр Якунин, начальник управления массового сегмента Южного филиала ПСБ, отметил рост деловой активности женщин – только за последние 2 года число женщин-предпринимателей среди клиентов банка в регионе увеличилось почти на треть. Растут и масштабы, и круг сфер, в которых реализуют себя женщины. Этой тенденции способствует в том числе глобальная цифровизация банковских продуктов. Новые технологии упрощают доступ к финансированию и сокращают рутинные процессы в бизнесе, помогая экономить время и сохранить баланс всех сфер жизни, важных для современной женщины. 
В числе продуктов, облегчающих ведение предпринимательской деятельности: онлайн регистрация бизнеса, интернет-эквайринг, онлайн-кассы, электронный инкассатор, онлайн- кредиты и цифровые бизнес-карты. Если раньше на получение этих услуг приходилось тратить до нескольких дней, то сегодня в мобильном приложении ПСБ они доступны буквально в несколько кликов. 
Один из самых востребованных сервисов – уникальная разработка ПСБ – чат-бот «Катюша» – персональный помощник в мессенджере VK, который позволяет оплатить счета, создать и провести платеж, проконсультироваться по банковским и финансовым вопросам. Кроме того, два года назад ПСБ первым на рынке запустил сервис SoftPOS. Решение позволило клиентам принимать платежи с помощью смартфона без открытия расчетных счетов, что упростило запуск и ведение собственного дела индивидуальным предпринимателям и самозанятым, в том числе женщинам, работающим в этом статусе. 
– В Волгоградской области в последние годы активно развивается женский бизнес, и мы рады, что женщины-предприниматели выбирают ПСБ в качестве надежного финансового партнера. Они ценят и свое время, которое банковские сервисы помогают экономить, и удобство этих инструментов. Цифровые решения ПСБ способствуют ускорению, упрощению и повышению эффективности самых разных бизнес-процессов, открывая новые возможности и освобождая время – самый ценный ресурс – для действительно важных дел – будь то развитие бизнеса, возможность провести вечер с семьей или посвятить его любимому хобби, – отметил Александр Якунин, начальник управления массового сегмента Южного филиала ПСБ. 
Форум собрал более 300 участниц из Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, а также Краснодарского края и Республики Калмыкия. Организатором мероприятия выступил комитет по развитию женского предпринимательства регионального отделения «ОПОРЫ России».
Фото ПСБ
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