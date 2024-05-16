Экономика

Цены на бензин в Волгоградской области ушли в «застой»

Экономика 16.05.2024 08:25
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16.05.2024 08:25


Цены на бензин в Волгоградской области на прошедшей неделе не изменились ни на копейку. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата. Стоимость марок бензина и дизтоплива осталась на прежнем уровне. Напомним, АИ-92 стоит в регионе 51,52 рубля за литр, АИ-95 – 57,26 рубля.
Самая высокая цена зафиксирована на АИ-98 – 67,01 рубля. Стоимость дизтоплива также устояла на прежней планке – 62,3 рубля.
Напомним, динамика цен на бензин в Волгоградской области демонстрирует нестабильность. За последние недели стоимость автомобильного топлива увеличивалась за несколько дней  на четверть рубля, однако фиксируются и подобные периоды «застоя». 

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