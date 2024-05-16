Цены на бензин в Волгоградской области ушли в «застой»

В Волгограде стоимость авиабилетов выросла на 9%16.05.2024 10:39
Волгограду добавили почти 6 миллиардов на дороги и транспорт15.05.2024 14:08
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В Волгоградской области могут ввести режим ЧС из-за гибели посевов от заморозков08.05.2024 17:54
ГУП «Волгоградавтотранс» преобразуют в акционерное общество07.05.2024 13:19
Государственное унитарное предприятие «Волгогравтотранс» реорганизуют в акционерное общество. Предприятию, которое занимается пассажирскими перевозками в Волгограде и пригороде, перед началом процесса по реорганизации предстоит пройти процедуру аудита бухгалтерской отчетности. Соответствующее извещение...