Экономика

Банк Уралсиб вошел в топ-3 лучших кредитов наличными

Экономика 17.05.2024 10:53 Реклама
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17.05.2024 10:53 Реклама


Банк Уралсиб занял 3 место в рейтинге лучших кредитов наличными в мае 2024  года, который подготовил портал Выберу.ру. В рейтинге рассматривались наиболее выгодные предложения топ-50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.04.2024 г.).
В ходе исследования аналитики портала, в первую очередь, учитывали такие критерии как размер процентной ставки и полная стоимость кредита, размер ежемесячных платежей, а также сумма кредита и срок кредитования, стоимость личного страхования, если оно необходимо, отсутствие комиссий и скрытых выплат. Кроме того, учитывалась разница между минимальной  ставкой и кредитными процентами в тарифах банков, а также наличие опции для понижения ставки, включая отсрочку платежа в первый месяц кредита, возможность онлайн-оформления кредита, условия досрочного погашения и ряд других параметров. 
Кредит наличными – один из наиболее востребованных продуктов у клиентов Банка Уралсиб. Согласно статистике банка, наиболее популярен он у клиентов возрастной категории 34-44 года, проживающих в крупных городах, а также у жителей небольших городов в возрасте от 54 года и выше – кредит наличными имеет треть представителей указанных клиентских групп. 
Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57. 
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111

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