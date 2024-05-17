Экономика

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 1 квартал 2024 года

Экономика 17.05.2024 14:57 Реклама
0
17.05.2024 14:57 Реклама


Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 1 квартал 2024 года, прибыль банка за данный период составила 6,3 млрд рублей.
Активы банка по итогам 1 квартала 2024 года выросли до 709,1 млрд рублей, собственные средства (капитал) банка увеличились до 97,8 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
17.05.2024 17:41 Реклама
Экономика 17.05.2024 17:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.05.2024 10:53 Реклама
Экономика 17.05.2024 10:53 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.05.2024 16:05 Реклама
Экономика 16.05.2024 16:05 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.05.2024 14:09
Экономика 16.05.2024 14:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.05.2024 10:39
Экономика 16.05.2024 10:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.05.2024 08:25
Экономика 16.05.2024 08:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.05.2024 14:08
Экономика 15.05.2024 14:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.05.2024 09:16 Реклама
Экономика 14.05.2024 09:16 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.05.2024 15:27 Реклама
Экономика 13.05.2024 15:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.05.2024 17:54
Экономика 08.05.2024 17:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.05.2024 13:19
Экономика 07.05.2024 13:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.05.2024 20:44
Экономика 06.05.2024 20:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.05.2024 15:04 Реклама
Экономика 06.05.2024 15:04 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.05.2024 10:34
Экономика 06.05.2024 10:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.05.2024 09:34
Экономика 03.05.2024 09:34
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:16
Память участника спецоперации Владимира Ганюшкина увековечили в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:56
В Волгоградской области иноагентов отлучат от политикиСмотреть фотографии
17:41
ПСБ: современные банковские технологии способствуют росту деловой активности женщинСмотреть фотографии
17:21
В Волгограде суд отобрал у безработного алкоголика дорогостоящий MustangСмотреть фотографии
16:59
В Волгограде продлили благоустройство сквера на ул. Чуйкова за 135 млн рублейСмотреть фотографии
16:42
В Волгограде меняют 48-метровый участок теплотрассы по улице ИркутскойСмотреть фотографии
16:30
Радость слышать: в Волгограде детям передали высокотехнологичные слуховые аппаратыСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде похоронят бойца «Бессмертного Сталинграда» Андрея КосоваСмотреть фотографии
16:10
Главным микробиологом ЮФО стала завкафедрой ВолгГМУ Ирина СтепаненкоСмотреть фотографии
15:07
Волгоградцы вышли в финал национального конкурса строймастерстваСмотреть фотографии
14:56
В Волгограде на выходных электробус №15 запустят по сокращенному маршрутуСмотреть фотографии
14:43
Волгоградец забил до смерти задолжавшего ему квартирантаСмотреть фотографии
14:26
Под Волгоградом участнику СВО сделали пандус после резонансаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:43
В Волжском из-за выпускников ограничат посещение паркаСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде главного редактора газеты штрафовали из-за иноагентаСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде временно сократят маршруты автобуса №35 и маршрутки №98Смотреть фотографии
12:56
В Волгограде Нулевую продольную закроют для транспортаСмотреть фотографии
12:55
Душившую семимесячную дочь блогера Ахметову обвиняют в угрозах убийствомСмотреть фотографии
12:30
Конференцию с участием судей и журналистов открыл в Волгограде Андрей БочаровСмотреть фотографии
11:57
Вслед за Волгоградской областью регионы вводят ЧС из-за гибели озимыхСмотреть фотографии
11:31
В Волжском попало на видео жёсткое ДТП с участием школьникаСмотреть фотографии
11:14
Эксперты обследуют проседающий свод тоннеля волгоградской подземкиСмотреть фотографии
10:59
Наезд маршрутки №98 на школьницу попал на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:53
Еще не конец: МЧС зафиксировало неожиданные заморозки 17 мая в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:52
Была бы воля. Прокуратура предложила чиновникам изгнать электросамокаты из центра ВолгоградаСмотреть фотографии
09:33
Сторонники волгоградского времени добрались до ПутинаСмотреть фотографии
09:04
«Он прошел две чеченские»: в Урюпинске простятся с погибшим на СВО контрактником Петром АносовымСмотреть фотографии
08:30
«Каустик» сохранил прописку в Суперлиге после тяжелейшей победы над «Акбузатом»Смотреть фотографии
08:12
Можно шапки снимать? В Волгоградскую область медленно возвращается теплоСмотреть фотографии
07:36
Суд решил закрыть свалку волгоградского экс-депутатаСмотреть фотографии
 