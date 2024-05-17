Экономика

Благодаря внедрению технологий AI прирост ВРП Волгоградской области к 2030 году составит более 102 млрд руб.

Экономика 17.05.2024 20:49
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17.05.2024 20:49


В ходе рабочей поездки в Волгоград первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсудили сотрудничество Сбера и региона в сфере искусственного интеллекта и предполагаемый экономический эффект для региона от AI.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Сегодня Волгоградская область — регион-лидер по развитию искусственного интеллекта. А цифровая повестка — значимая часть сотрудничества Сбера и Волгоградской области. Откликаясь на потребности людей, наши совместные проекты, которые мы сейчас ведём с регионом в области искусственного интеллекта, позволяют делать жизнь волгоградцев лучше. Искусственный интеллект уже сегодня помогает обеспечить доступность медицинских услуг в труднодоступных районах региона. Аппаратно-программный комплекс "Цифровой ФАП" от СберМедИИ используется более чем в 40 организациях области, во всех взрослых поликлиниках внедрён цифровой помощник врача "ТОП-3", который помогает сделать первичный приём более быстрым и эффективным.
Сбер готов выступить финансовым партнёром и в решении задач, направленных на промышленное развитие региона. Мы поддержим Волгоградскую область на пути к достижению самых амбициозных целей, которые стоят перед регионом и его предприятиями. Мы считаем, что к 2030 году прирост ВРП Волгоградской области благодаря AI может составить более 102 млрд руб. Прогнозируется, что внедрение искусственного интеллекта в ключевые сферы может позволить увеличить ВВП региона к 2030 году на 8,4%». 
Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области:
«Между Волгоградской областью и Сбером выстроено по-настоящему партнерское, даже дружеское, конструктивное взаимодействие. Мы сделали очень хороший шаг в сторону развития ИТ-технологий, в ближайшее время, уверен, откроем на территории Волгограда «Школу-21». Для нас это серьезный проект. Создание общественно-деловых зон тоже важно, партнерство со Сбером может быть расширено и распространено на многие другие сферы и проекты, которые Волгоградская область уже реализует и готовит к запуску: Сбер имеет серьезные компетенции по всем направлениям, большое количество партнеров в России и за рубежом».  
Искусственный интеллект — верный помощник во многих вопросах, поэтому Сбер не только активно внедряет технологии на основе AI внутри компании, но и создаёт уникальные проекты для решения конкретных задач абсолютно в любой сфере. Для того чтобы определить, какое решение нужно конкретному региону, Сбер всегда исходит из прямого запроса. В число самых востребованных решений, уже внедрённых в регионах, входят видеоаналитика и голосовые сервисы, аналитические сервисы от СберАналитики, СберСкана и диспансерное наблюдение от СберМедИИ.
Сбер и администрация Волгоградской области активно сотрудничают по вопросам AI-трансформации региона. Технологичные решения Сбера применятся для сохранения культурно-исторического наследия (проекты «Возрожденная коллекция», AR-экскурсия «Истории непокоренного Сталинграда»), повышения доступности медицинских услуг, развития туристической отрасли, модернизации системы ЖКХ, повышения раскрываемости преступлений.

Правоохранительные органы региона используют модель для проведения баллистической экспертизы с помощью искусственного интеллекта, созданную Сбером совместно со СберБизнесСофтом на базе данных архивов МВД. Модель позволяет делать баллистическую экспертизу прямо на месте происшествия: она по снимкам определяет вид и образец патрона, частью которого является выстрелянная пуля, а также тип, вид, систему, модель и образец оружия, из которого был произведён выстрел. В рамках исследования проведено два успешных пилота. Реализованная модель показала результат распознавания более 80%. Дальнейшее развитие проекта позволит получать оперативную информацию для поимки преступников по горячим следам.
Также в ходе рабочей поездки в Волгоград Александр Ведяхин дал старт серии лекций по искусственному интеллекту (AI).
 
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