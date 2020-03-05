Изменен приговор в отношении бывшего заместителя директора ВолгГТУ

Борьба с коррупцией 05.03.2020 16:40
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05.03.2020 16:40
Сегодня профессор Александр Богомолов, в 2018 году осужденный за получение взятки в 50 тысяч долларов на 8 лет строгого режима, оказался на свободе.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на руководителя региональной объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Екатерину Вальковскую, Волгоградский областной суд, пришёл к выводу о том, что умысел Богомолова был направлен на хищение денежных средств путем обмана, а не на получение крупной взятки. Суд апелляционной инстанции переквалифицировал действия бывшего заместителя директора ВУЗа с ч.6 ст. 290 УК РФ на ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев. От отбывания назначенного наказания Богомолов освобожден в связи с фактическим его отбытием.
Судом первой инстанции установлено, что в 2006 году к Богомолову, занимавшему руководящую должность в ВолГАСА, обратился Ш. с просьбой оказать содействие в достижении положительного результата по защите докторской диссертации без фактического личного написания научной работы, соответствующих статей и проведения необходимых исследований. Богомолов согласился выполнить просьбу, потребовав при этом за свои услуги денежное вознаграждение в размере 50 000 долларов США. Согласно достигнутой договоренности подсудимый должен был вместо Ш. выполнить условия для представления его к защите – написать диссертацию, а также научные работы и статьи к ней.
В период времени с ноября 2006 года по январь 2017 года Богомолов лично получил от Ш. незаконное денежное вознаграждение в общей сумме 1 949 216 рублей якобы для оказания содействия в принятии членами диссертационного совета положительного решения по докторской диссертации Ш. и для дальнейшего успешного рассмотрения вопроса о присуждении ему докторской степени в последующих инстанциях.
В ходе судебного следствия Богомолов А.Н. свою вину не признал, пояснив, что никакого преступления он не совершал, его действия носили гражданско-правовой характер. Имеющиеся доказательства в материалах дела считает недопустимыми. Полагает, что Ш. его оговаривает, поскольку имеет долговые обязательства перед иными лицами.
Приговором Ворошиловского районного суда города Волгограда от 26 апреля 2018 года Александр Богомолов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься педагогической деятельностью, сроком на 3 года.
13 августа 2018 года. Волгоградский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу осуждённого, пришёл к выводу о том, что Богомолов А.Н. в силу должностного положения не мог способствовать в принятии членами диссертационного совета положительного решения по докторской диссертации Ш. В связи с чем суд апелляционной инстанции переквалифицировал действия Богомолова А.Н. на ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначил ему наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 500 тысяч рублей.
Не согласившись с данным апелляционным определением, Богомолов подал кассационную жалобу.
25 декабря 2019 года судебная коллегия по уголовным делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции отменила апелляционное определение от 26 апреля 2018 года, передав уголовное дело в Волгоградский областной суд на новое апелляционное рассмотрение.
Видео задержания Александра Богомолова в январе 2017 года и комментарий СУ СКР по Волгоградской области из архива ИА "Высота 102".
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