Технический сбой стал причиной образования долга у 1090 собственников Волгоградской области





В конце февраля-начале марта несколько сотен жителей Волгоградской области, добросовестно оплачивающие взнос на капремонт, получили счета-квитанции за февраль и с удивлением обнаружили появление строки «Долг» в своих платежках. Вполне справедливо, что свои претензии они направили в адрес регоператора Фонда капремонта. Представители регоператора прокомментировали ситуацию, сообщает ИА «Высота 102».

27 февраля 2020 года в адрес УНО «Региональный фонд капремонта» был передан реестр платежей от АО «Почта России», в котором отражены оплаты за 04.02.2020 и 05.02.2020 – всего 1090 платежей на общую сумму 438 тыс. 163 руб. 40 коп.

Однако по причине технического сбоя, произошедшим в системе АО «Почта России», данные платежи не были отражены в счетах-квитанциях за февраль 2020 года, так как были переданы регоператору УЖЕ ПОСЛЕ закрытия расчетного периода и распечатки счет-квитанций. В результате ошибки в платежных квитанциях ряда собственников, своевременно внесших оплату, и образовалась строка задолженности.

В настоящее время поступившая оплата учтена, что отразится в следующих счетах-квитанциях, которые данные собственники получат за март 2020 года. Граждане, получившие квитанции с несуществующим долгом, имеют право оплатить только текущий платеж - без учета так называемого долга.

Помимо этого, граждане выразили недовольство новым форматом счета-квитанции по оплате взноса на капремонт, которую они получили в начале марта текущего года. Претензии собственников вызваны сложностями, которые возникают при оплате взноса с помощью QR-кода.

Дело в том, что компания, выигравшая электронный аукцион на распечатку платежных документов, не учла размер QR-кода и расположила его на сгибе квитанции. В результате у собственников возникают сложности в процессе считывания QR-кода сканерами платежных терминалов и мобильных телефонов.

По требованию регоператора подрядная организация изменила место расположения QR-кода, что будет отражено в квитанции следующего месяца.

Напоминаем, что оплатить взнос на капремонт можно также с помощью онлайн-сервисов ПАО «Сбербанк» (без комиссии для держателей карты) или через сервисы других платежных агентов и кредитных организаций (с взиманием комиссионного сбора).



