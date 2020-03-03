



Чиновники администрации Волгоградской области исправились после отмены УФАС закупки десяти авто и со второй попытки заказали автомобили с более скромными требованиями. Как сообщает ИА «Высота 102», ГБУ «Исполнительная дирекция Волгоградской области» разместило извещение о проведении электронного аукциона на ту же сумму – около 20 миллионов рублей. Правда, теперь предъявляемые требования к новым машинам можно назвать весьма умеренными. В частности, салоны машин должны быть обиты искусственной, а не натуральной кожей, нет в техзадании и требования о наличии аудиосистемы с системой подключения к блютуз и т.д.

Ранее, напомним, Волгоградское УФАС аннулировало закупку автомобилей для администрации Волгоградской области, установив, что ряд функциональных характеристик, а также цена машин указывала на соответствие одной марки – Toyota Camry Элеганс Safety. В антимонопольном органе посчитали, что заказчик нарушил закон о контрактной системе – ФЗ-44.

В администрации региона, между тем, пояснили, что партия новых машин понадобилась в связи с заменой старого парка автомобилей. В частности, изрядно поизносились два автомобиля Toyota Land Cruiser 120 2006 года выпуска, две MITSUBISHI OUTLANDER 2008 года выпуска, Toyota Land Cruiser 150 2011 года выпуска, три Hyundai 2007 года выпуска, Toyota Camry 2008 года выпуска, Hyundai ELANTRA 2011 года выпуска.

Судя по техническим характеристикам закупаемых автомобилей, под предъявляемые требования могут попасть три марки машин – Toyota Camry, KIA Cerato и Huindai Sonata.