Волгоградской области предрекли худший паводок за последние годы





Росводресурсы объявили о введении режима повышенной готовности к пропуску весеннего половодья на территориях субъектов России. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в настоящее время на большинстве водных объектов обстановка штатная.

Но очень может быть, что готовиться в Волгоградской области будет не к чему. Волгоградские экологи уже выражают обеспокоенность в связи с предстоящим паводком. «Паводок будет самым худшим за последние годы, - прогнозирует президент Волгоградской межрегиональной экологической академии, заслуженный эколог России Владимир Лобойко. – Осенью и зимой водохранилища усиленно сбрасывали воду, хотя, я уверен, необходимости в этом не было. Все помнят, как в конце прошлого года у нас набережные выходили из берегов. Теперь водохранилища стоят полупустые, снега в этом году не было, вряд ли стоит ждать и сильных ливней. Поэтому сбрасывать в пойму будет нечего. Но все просчеты спишут на погодные аномалии. А Волго-Ахтубинская пойма останется без воды». По словам заслуженного эколога России, его прогноз может сбыться уже в мае. «Дадут максимальные сбросы по 15 тыс. куб/секунду дней пять вместо 27 тысяч на протяжении хотя бы двух недель, и снова в пойме впору объявлять экологическое бедствие. Зато энергетики заработали», - рассуждает Владимир Филиппович.





Напомним, в конце прошлого года и в начале этого, в частности, на Волжской ГЭС был увеличены до максимальной мощности объем сброса воды. В Росводресурсах объясняли это опасным наполнением водохранилищ. В частности, в ведомстве утверждали, что приток воды в некоторые водохранилища был выше нормы от 2 до 5 раз.