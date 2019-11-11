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«Весной нам скажут, что воды нет»: волгоградский эколог – о щедрых зимних сбросах на Волжской ГЭС

Актуально 11.11.2019 16:27
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11.11.2019 16:27


Росводресурсы дали очередные указания по режимам работы Волжской ГЭС. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГЭС, с 11 ноября по 10 декабря гидроэлектростанция будет работать в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе у плотины Волгоградского гидроузла вблизи отметки нормального подпорного уровня 15,0 м. В предыдущем указании Росводресурсов с 6 по 10 ноября 2019 года  устанавливались средние за период расходы воды в объеме 9000 – 10000 м³.
Такое решение, сообщили в Росводресурсах, было  принято на основании рекомендаций Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. Установленные режимы обусловлены высокой водностью и прохождением второго пика осеннего снегодождевого паводка. Первый, напомним, наблюдался в октябре. 
Между тем, экологов не радуют такие новости. Президент ООО Волгоградской межрегиональной экологической академии,  заслуженный  эколог России Владимир Лобойко видит в таких больших сбросах воды дурной знак. «В это время нормой считается прохождение воды через Волжскую ГЭС в объемах 6 тысяч кубических метров в секунду. Понятно, что нынешние сбросы в полтора раза выше. Гидроэнергетики объясняют необходимость увеличения объемов воды опасным приближением к отметке нормального подпорного уровня. Но мы видим, что по состоянию на 8 ноября этот уровень достигал 14,67 метров. То есть до критической отметки еще очень далеко. Причем даже в случае достижения критических отметок можно открыть все задвижки и в течение нескольких дней слить избыток воды. Но сейчас мы слышим, по сути, одну и ту же «песню» - чтобы не допустить переизбытка водохранилищ, воду надо сливать интенсивнее. Я уверен, что то же самое будет и зимой – увеличение сбросов объяснят большими запасами снега в верховьях Волги. А весной разведут руками – мол, вся вода ушла в землю, водохранилища пустые и в результате пойма опять не получит необходимой ей влаги», - рассуждает Владимир Филиппович. По его словам, энергетики верны себе и продолжают зарабатывать деньги в ущерб экологии региона. 
Напомним, в этом году, действительно, жителей Волгоградской области сначала предупреждали об опасности большого половодья в регионе. Но в реальности пойма не получила воды в необходимом объеме. Местные жители жаловались на недостаток рыбы в водоемах. Есть вероятность, что подобная ситуация повторится и в этом году. В то же время на дополнительное обводнение поймы власти готовы потратить миллиарды рублей. 


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