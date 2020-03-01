Прокурор потребовал обследовать дамбы в Камышинском районе





Обследовать и обеспечить безопасность 13 дамб и земляных плотин обязал суд администрацию Костаревского сельского поселения Камышинского района Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, о том, что ГТС небезопасны, указал в своем иске Камышинский городской прокурор. Надзорная проверка выявила, что преддекларационное обследование объектов не осуществлялось, расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС не производился. Еще 16 мая 2018 года в адрес главы сельского поселения было внесено представление, которое до настоящего времени не исполнено. Выявленное бездействие, по мнению прокурора, создает угрозу нарушения прав неопределенного круга лиц.

Суд заявленные требования удовлетворил. На администрацию Костаревского сельского поселения, чье бездействие признано незаконным, возложена обязанность принять меры по обеспечению безопасности ГТС в течение 6 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда. Сельской администрации необходимо обследовать дамбу на пруду «Гирин», расположенную в 4,12 км от перекрестка на село Костарево и автодороги Камышин-Ольховка, а также девять земляных плотин и три дамбы в селе Костарево. Суд обязал также рассчитать размер вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС. А затем согласовать расчеты с комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.



