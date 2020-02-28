Экономика

На волжском пивоваренном заводе прошли учения по ликвидации условного пожара

Экономика 28.02.2020 10:55 Новости компаний
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28.02.2020 10:55 Новости компаний


Учебные мероприятия по ликвидации ЧС на производстве прошли накануне в филиале компании AB InBev Efes в Волжском. 
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, согласно плану привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров в Волгоградском гарнизоне и графику проведения пожарно-тактических учений (занятий), утвержденному Главным управлением МЧС России по Волгоградской области в филиале компании AB InBev Efes г. Волжский учения прошли  с привлечением пожарной и аварийно-спасательной автотехники МЧС. 
Согласно сценарию учений, расчеты пожарных и сотрудников предприятия действовали в условиях условного возникшего пожара на транспортерной ленте конвейера транспортировки зерна на элеваторе. Поскольку элеватор — это опасный производственный объект, относящийся к третьей группе опасности, необходимо было крайне оперативно ликвидировать очаг возгорания.
«Если цель руководства филиала — создание максимально безопасных условий труда для персонала, то задача каждого из сотрудников — четкое их выполнение. Мероприятия подобного масштаба показывают серьезное отношение компании к вопросам безопасности и охраны труда. Участие сотрудников в тактических учениях повышают уровень знаний и навыков, необходимых при возникновении чрезвычайно опасных ситуаций», - отметил начальник 5 отряда ФПС ГУ МЧС России по Волгоградской области, полковник внутренний службы Роман Прохоров.
После срабатывания сигнализации дежурный оператор видеонаблюдения вызвал пожарный расчет и сотрудников добровольного аварийно-спасательного подразделения предприятия. Спустя несколько минут к зданию элеватора подтянулись пожарные расчеты и развернули оперативный штаб. Пожарные подразделения провели боевое развертывание, эвакуацию персонала, работающего на элеваторе, и подали стволы на тушение пожара с двух участков. Условное тушение заняло около 30 минут. 

По мнению Романа Прохорова,  все поставленные задачи во время проведения пожарно-тактических учений были отработаны в полном объёме.
На предприятии отмечают, что сотрудники филиала компании AB InBev Efes в г. Волжском регулярно проходят обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда для работников организации, промышленной безопасности опасных производственных объектов и действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
«Учения на территории предприятия позволили еще раз проверить нашу готовность к непредвиденным ситуациям, — подчеркнул менеджер отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологии филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский Михаил Самойлов. – Мы всегда готовы к сотрудничеству для обеспечения безопасных условий труда на рабочем месте. Жизнь и здоровье наших работников являются для нас главным приоритетом».



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