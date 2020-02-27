Были оба пьяны: в Волгограде водителя осудили за наезд на пешехода

Расследования 27.02.2020 10:59
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27.02.2020 10:59
К трем годам лишения свободы в колонии-поселении осужден 31-летний житель Тракторозаводского района за пьяное вождение, которое привело к ДТП с пострадавшим, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в районном суде.
Гражданин Машков был признан виновным в том, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и наехал на пешехода, стоявшего на проезжей части улицы. Примечательно, что пешеход тоже был пьян.
В результате мужчина получил телесные повреждения, которые были квалифицированы как тяжкие. Водитель сбежал с места ДТП, а чтобы скрыть следы, он сжег свою машину. На суде Машков полностью признал свою вину.
Решением суда ему также запрещено в течение 3 лет управлять транспортными средствами. Потерпевший предъявил гражданский иск, который был удовлетворен частично. Машков должен ему выплатить компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей и оплатить услуги адвоката в размере 55 тысяч рублей.
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