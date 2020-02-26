



В Волгоградское УФАС поступила жалоба на действия заказчика – ГАУ «Спортивный клуб «Ротор», которое решило приобрести черный седан Toyota Camry. Как сообщается на сайте УФАС, на время рассмотрения жалобы закупка автомобиля приостановлена. Между тем, желающий продать авто футбольному клубу уже нашелся. Это ООО «Стелла», которое сбросило всего 30 тысяч рублей от начальной стоимости и собирается предоставить люксовый автомобиль спортклубу за 1 миллион 930 тысяч рублей. «Стелла» стала единственным участником запроса котировок.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о планах клуба по приобретению иномарки. К машине предъявлялись определенные требования – соответствующую техническую документацию подписал гендиректор «Ротора» Андрей Рекечинский. В частности, в салоне иномарки должно быть много кожи – это рулевое колесо с обивкой из натурального материала, селектор КПП, обивка сидений. Передние сидения оборудованы конструкцией передних сидений, снижающих вероятность травмы шеи. Еще один раздел требований – система контроля и информирования об усталости водителя, система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках, система автоматического переключения дальнего света на ближний, круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля, сигнализация с датчиками открытия дверей и капота и т.д. Комфорт в новом автомобиле для спортивного клуба должен быть обеспечен за счет электрорегулировки сидений в четырех направлениях, складываемого второго ряда сидений, подогрева рулевого колеса и передних сидений, электрообогрева лобового стекла и т.д.

Еще одно обязательное требование к машине – наличие крепления для детского кресла. Возможно, спортивные функционеры собирались перевозить в авто младенцев.



