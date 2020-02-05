На ликвидированных свалках Волго-Ахтубинской поймы ищут мусор под землей

Экология 05.02.2020 15:25
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05.02.2020 15:25
Волгоградская природоохранная прокуратура сегодня начала проверку 18 свалок в Среднеахтубинском районе, которые были ликвидированы и рекультивированы в 2019 году в рамках федерального проекта "Чистая страна" - одного из ключевых направлений нацпроекта "Экология". Как сообщает ИА "Высота 102", в проверочных мероприятиях также принимают участие сотрудники комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, Россельхознадзора, Росприроднадзора, специализированные лаборатории. Отобранные в ходе проверки на ликвидированных свалках пробы грунта будут исследованы.
"Пробы должны показать, сколько содержится в них отходов, какого они класса опасности. Также предстоит установить, выбран ли весь мусор - тот объем, который был зафиксирован до момента рекультивации. По результатам будет дана оценка после поступления экспертного заключения", - рассказал ИА "Высота 102" помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Александр Куртуков.
Первые пробы грунта были взяты на свалке, расположенной в 1,5 км от Краснослободка на территории природного парка "Волго-Ахтубинская пойма". На протяжении нескольких десятков лет отходы на земельном участке площадью 7,3 га размещались прямо на почве. Лет 20-25 назад бесхозные кучи мусора, которые часто горели, пытались пересыпать грунтом. В итоге под слоем земли отходов оказалось больше, чем на поверхности. К ликвидации свалки приступили в конце 2018 года, а к рекультивации - летом 2019-го. Территорию засеяли фитосанитарными травами, высадили саженцы дуба.
Как сообщила начальник отдела организации работы в сфере обращения с отходами облкомприроды Натальи Горковенко, такая работа была проведена на всех 18 ликвидируемых свалках Среднеахтубинского района, 14 из которых расположены непосредственно в Волго-Ахтубинской пойме. Общая площадь загрязненных земель составила 62 га, а объем вывезенного мусора - 336 тысяч кубов. В ходе рекультивации территорий было высажено 30 тысяч саженцев дубов. Эти работы продолжатся до 2022 года.
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