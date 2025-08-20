Билайн сообщил о готовности к старту предзаказа новинок от Apple

Телеком 20.08.2025 11:07 Реклама
0
20.08.2025 11:07 Реклама
Билайн открыл регистрацию на предзаказ новинок от компании Apple. Точный список устройств, которые представит компания в сентябре 2025 года, остается в секрете до их презентации.
Узнать о старте предзаказа и оформить его раньше других очень просто — достаточно заполнить форму на сайте оператора и ожидать звонка сотрудника колл-центра, который свяжется с вами в день старта предзаказа.
Желающие обновить свои смартфоны или приобрести устройства нового поколения от Apple при оформлении предзаказа в Билайне получат возможность стать обладателем новинки одними из первых.
Заполните форму на сайте Билайна, чтобы не пропустить предзаказ, узнать подробности о новинках Apple и актуальных ценах в числе первых.
Реклама ПАО «ВымпелКом». erid: 2VSb5z8LTnZ. Подробнее на сайте beeline.ru
г. Москва, ОГРН 1027700166636
В МегаФон теперь можно перейти со своим тарифом19.08.2025 16:35 Реклама
Телеком 19.08.2025 16:35 Реклама
С точностью до бита: число проверок скорости в сервисе QMS превысило 1 миллион19.08.2025 15:08
Телеком 19.08.2025 15:08
Абоненты Т2 могут оплачивать зарубежные сервисы за границей или онлайн картой от банка Гонконга19.08.2025 12:31 Реклама
Телеком 19.08.2025 12:31 Реклама
«Скорость как вид искусства»: «Ростелеком» выступил партнером фестиваля ULTRA100 в Волжском19.08.2025 09:44 Реклама
Телеком 19.08.2025 09:44 Реклама
Т2 предлагает волгоградцам абонементы на связь с выгодой до 40%18.08.2025 14:58 Реклама
Телеком 18.08.2025 14:58 Реклама
Билайн обновил линейку тарифов для дата-устройств: больше гибкости и выгоды18.08.2025 10:23 Реклама
Телеком 18.08.2025 10:23 Реклама
Голосовой трафик в российских мессенджерах вырос в 6 раз за несколько дней15.08.2025 11:55 Реклама
Телеком 15.08.2025 11:55 Реклама
Маршрут впечатлений: T2 собрала сотни идей для путешествий13.08.2025 15:22 Реклама
Телеком 13.08.2025 15:22 Реклама
«Ростелеком» и «Фаззи Лоджик Лабс» обновили систему противодействия мошенничеству Smart Fraud Detection11.08.2025 13:57 Реклама
Телеком 11.08.2025 13:57 Реклама
Билайн ускорил работу Telegram и других зарубежных сервисов11.08.2025 11:17 Реклама
Телеком 11.08.2025 11:17 Реклама
Билайн усилил сеть домашнего интернета и ТВ в Волгограде с помощью отечественного оборудования08.08.2025 12:34 Реклама
Телеком 08.08.2025 12:34 Реклама
Звонки без границ: T2 внедрила технологию VoWiFi в Волгоградской области07.08.2025 16:01 Реклама
Телеком 07.08.2025 16:01 Реклама
T2 получила наивысший рейтинг среди операторов на платформе Dream Job06.08.2025 17:53 Реклама
Телеком 06.08.2025 17:53 Реклама
Искусственный интеллект распознает мошенника при звонке абоненту Билайна06.08.2025 15:38 Реклама
Телеком 06.08.2025 15:38 Реклама
На Юге России зарегистрировали DDoS-атаку продолжительностью почти 20 часов04.08.2025 09:27
Телеком 04.08.2025 09:27