Телеком

Билайн сообщил о готовности к старту предзаказа новинок от Apple

Телеком 20.08.2025 11:07 Реклама
0
20.08.2025 11:07 Реклама


Билайн открыл регистрацию на предзаказ новинок от компании Apple. Точный список устройств, которые представит компания в сентябре 2025 года, остается в секрете до их презентации.
Узнать о старте предзаказа и оформить его раньше других очень просто — достаточно заполнить форму на сайте оператора и ожидать звонка сотрудника колл-центра, который свяжется с вами в день старта предзаказа.
Желающие обновить свои смартфоны или приобрести устройства нового поколения от Apple при оформлении предзаказа в Билайне получат возможность стать обладателем новинки одними из первых.
Заполните форму на сайте Билайна, чтобы не пропустить предзаказ, узнать подробности о новинках Apple и актуальных ценах в числе первых.
Реклама ПАО «ВымпелКом». erid: 2VSb5z8LTnZ. Подробнее на сайте beeline.ru
г. Москва, ОГРН 1027700166636

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
19.08.2025 16:35 Реклама
Телеком 19.08.2025 16:35 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.08.2025 15:08
Телеком 19.08.2025 15:08
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.08.2025 12:31 Реклама
Телеком 19.08.2025 12:31 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.08.2025 09:44 Реклама
Телеком 19.08.2025 09:44 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.08.2025 14:58 Реклама
Телеком 18.08.2025 14:58 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.08.2025 10:23 Реклама
Телеком 18.08.2025 10:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.08.2025 11:55 Реклама
Телеком 15.08.2025 11:55 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.08.2025 15:22 Реклама
Телеком 13.08.2025 15:22 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.08.2025 13:57 Реклама
Телеком 11.08.2025 13:57 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.08.2025 11:17 Реклама
Телеком 11.08.2025 11:17 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.08.2025 12:34 Реклама
Телеком 08.08.2025 12:34 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.08.2025 16:01 Реклама
Телеком 07.08.2025 16:01 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.08.2025 17:53 Реклама
Телеком 06.08.2025 17:53 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.08.2025 15:38 Реклама
Телеком 06.08.2025 15:38 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.08.2025 09:27
Телеком 04.08.2025 09:27
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:44
Андрей Бочаров пообещал Волжскому современный транспорт с федеральной поддержкойСмотреть фотографии
12:40
В Волгоградской области прощаются с 46-летним мотострелком Василием ЛандышевымСмотреть фотографии
12:37
Молодые кадры в деле: на ЕвроХим-ВолгаКалии студенты проходят летнюю производственную практикуСмотреть фотографии
12:24
Под Волгоградом суд восстановил в должности уволенную начальницу в РосреестреСмотреть фотографии
11:53
Под Волгоградом суд дал 8-летнюю отсрочку чиновнице-взяточницеСмотреть фотографии
11:17
Судья в почетной отставке скоропостижно скончался под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:14
От Аллеи Героев до ул. 7-й Гвардейской: в центре Волгограда появится ещё 40 платных парковокСмотреть фотографии
11:07
Билайн сообщил о готовности к старту предзаказа новинок от AppleСмотреть фотографии
11:03
Волгоградцев 20 августа оповестят о ЧС по радио и ТВСмотреть фотографии
10:21
Под Волгоградом владелец Audi Q5 остался без колес из-за 1460 штрафов ГИБДДСмотреть фотографии
09:50
Мотоциклист разбился насмерть в ДТП с фурой в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
Китайская Magic Fun превратит 120-метровое колесо обозрения в Волгограде в огромный видеоэкранСмотреть фотографииCмотреть видео
08:53
Под Волгоградом бездомному рецидивисту на тракторе не удалось удрать от полицииСмотреть фотографии
08:34
Волгоградку оштрафовали на 100 тысяч за фиктивную прописку родных из АрменииСмотреть фотографии
08:19
На очереди автобусы и трамваи? В Волгограде маршрутка №174 поднимет расценки до 100 рублейСмотреть фотографии
07:37
В Волгограде с 1 сентября в два раза увеличат количество рейсов автобуса №68Смотреть фотографии
07:02
Владельца 95 га земли под Волгоградом накажут за выращивание заменителя кофеСмотреть фотографии
06:29
Согласовали, но не санкционировали? В Рудне за 5,3 млн рублей ликвидируют свалку у реки ЩелканСмотреть фотографии
05:24
Росавиация сняла запрет на работу аэропорта ВолгоградаСмотреть фотографии
21:32
Сорванную июльским ураганом крышу восстанавливают в школе под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:09
Хирурги спасли волгоградца, воткнувшегося головой в дно водоемаСмотреть фотографии
20:21
Цены на первичку в Волгограде начали нехотя снижатьсяСмотреть фотографии
19:44
Больше половины опрошенных волгоградцев не готовы тратиться на подарки учителямСмотреть фотографии
19:16
Охранникам клуба Gatsby, избившим волгоградца, ужесточили приговорСмотреть фотографии
18:38
«Такого до нас ещё не делал никто»: организатор Дня поля Павел Чердынцев – в подкасте ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:29
«Попасть в десятку»: в Волгограде проходит Кубок России по стрельбе из арбалетаСмотреть фотографии
17:10
Количество контрольных работ в школах Волгограда сократят с 1 сентябряСмотреть фотографии
16:35
На юге Волгограда демонтировали павильон с фейерверкамиСмотреть фотографии
16:35
В МегаФон теперь можно перейти со своим тарифомСмотреть фотографии
15:08
С точностью до бита: число проверок скорости в сервисе QMS превысило 1 миллионСмотреть фотографии
 