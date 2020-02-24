Аналитика

В Волгоградской области за последние 20 лет количество чиновников выросло почти в 2 раза

Аналитика 24.02.2020 22:15
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24.02.2020 22:15


Росстат проанализировал, как изменялось количество чиновников в Волгоградской области, работающих как в государственных органах власти, так и в органах местного самоуправления,  за последние годы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, так, в 2018 году в регионе в сфере государственного и муниципального управления трудились 33412 тысяч человек, в 2017 году их было больше – 34121 человек. Годом ранее этот показатель составлял 33584 человека. Между тем, начиная с 2000 года, самое большое количество чиновников фиксировалось в 2014 году – 35410 человек. В 2001 году в регионе на государственных и муниципальных должностях трудились всего 20939 человек – это самый маленький показатель за последние 18 лет. 
При этом, по данным Росстата, за последние годы в регионе наблюдается недокомплект как государственных, так и муниципальных служащих. Дефицит составляет от трех до пяти процентов.

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