В Волгоградской области за последние 20 лет количество чиновников выросло почти в 2 раза

Аналитика 24.02.2020 22:15
0
24.02.2020 22:15
Росстат проанализировал, как изменялось количество чиновников в Волгоградской области, работающих как в государственных органах власти, так и в органах местного самоуправления, за последние годы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, так, в 2018 году в регионе в сфере государственного и муниципального управления трудились 33412 тысяч человек, в 2017 году их было больше – 34121 человек. Годом ранее этот показатель составлял 33584 человека. Между тем, начиная с 2000 года, самое большое количество чиновников фиксировалось в 2014 году – 35410 человек. В 2001 году в регионе на государственных и муниципальных должностях трудились всего 20939 человек – это самый маленький показатель за последние 18 лет.
При этом, по данным Росстата, за последние годы в регионе наблюдается недокомплект как государственных, так и муниципальных служащих. Дефицит составляет от трех до пяти процентов.
Реклама
Губернатор Волгоградской области обогнал Бастрыкина и Жириновского в медиарейтинге российских мужчин23.02.2020 15:20
Аналитика 23.02.2020 15:20
«После 40 лет женщины доминируют»: В Волгоградстате перед 23 февраля рассказали всю правду о мужчинах21.02.2020 10:41
Аналитика 21.02.2020 10:41
Жителям Волгоградской области предрекли рост реальной зарплаты20.02.2020 13:24
Аналитика 20.02.2020 13:24
Средняя зарплата жителей Волгоградской области выросла за прошлый год на три тысячи рублей18.02.2020 14:47
Аналитика 18.02.2020 14:47
Население Волгоградской области привыкает жить без кредитов17.02.2020 11:12
Аналитика 17.02.2020 11:12
Волгоградская область скатилась в рейтинге качества жизни российских городов17.02.2020 09:14
Аналитика 17.02.2020 09:14
В Волгоградской области дизельное топливо за 2019 год подорожало на 5%15.02.2020 09:51
Аналитика 15.02.2020 09:51
Лед тронулся: часть зарплатных долгов в Волгоградской области удалось погасить15.02.2020 08:45
Аналитика 15.02.2020 08:45
«Потребительский индекс Иванова» Сбербанка стабильно рос на протяжении всего 2019 года14.02.2020 15:42
Аналитика 14.02.2020 15:42
В Волгограде подешевел элитный бензин13.02.2020 16:43
Аналитика 13.02.2020 16:43
Города Поволжья вошли в рейтинг самых «свадебных» городов, составленный Сбербанком13.02.2020 16:18
Аналитика 13.02.2020 16:18
Читающая ли мы нация, выяснили Сбербанк, «Платформа ОФД» и «Рамблер»10.02.2020 15:58
Аналитика 10.02.2020 15:58
Не лучший показатель по стране: зарплату волгоградцев перевели в литры бензина10.02.2020 13:29
Аналитика 10.02.2020 13:29
Вузы рулят: Росстат «подбил» зарплату бюджетников в Волгоградской области за прошлый год10.02.2020 11:15
Аналитика 10.02.2020 11:15
В Волгоградской области подсчитали количество умерших от рака07.02.2020 15:07
Аналитика 07.02.2020 15:07
Реклама