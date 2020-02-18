



Жители Волгоградской области должны были почувствовать ощутимую прибавку к своей зарплате в прошлом году. Как сообщает ИА «Высота 102», в Росстате подсчитали и пришли к выводу, что средняя номинальная начисленная заработная плата в регионе в конце 2019 года составила 32720 рублей. При этом в начале года она была меньше - 29684 рубля. То есть в прошлом году она выросла больше чем на 3 тысячи рублей.

Среди регионов ЮФО отстающей по уровню средней номинальной зарплаты стала Калмыкия – 27730 рублей. А вот в лидеры выбилась Астраханская область. Этот показатель в регионе составляет 35563 рубля. Краснодарский край, который долгое время был лидером по уровню средней зарплаты, переместился на второе место – 35334 рубля.



