Аналитика 18.02.2020 14:47
0
18.02.2020 14:47
Жители Волгоградской области должны были почувствовать ощутимую прибавку к своей зарплате в прошлом году. Как сообщает ИА «Высота 102», в Росстате подсчитали и пришли к выводу, что средняя номинальная начисленная заработная плата в регионе в конце 2019 года составила 32720 рублей. При этом в начале года она была меньше - 29684 рубля. То есть в прошлом году она выросла больше чем на 3 тысячи рублей.
Среди регионов ЮФО отстающей по уровню средней номинальной зарплаты стала Калмыкия – 27730 рублей. А вот в лидеры выбилась Астраханская область. Этот показатель в регионе составляет 35563 рубля. Краснодарский край, который долгое время был лидером по уровню средней зарплаты, переместился на второе место – 35334 рубля.
Реклама
Евгений Купко: о провалах в бизнесе, Музраеве, учебе в Принстоне и звездной болезни18.02.2020 11:37
Аналитика 18.02.2020 11:37
Население Волгоградской области привыкает жить без кредитов17.02.2020 11:12
Аналитика 17.02.2020 11:12
Волгоградская область скатилась в рейтинге качества жизни российских городов17.02.2020 09:14
Аналитика 17.02.2020 09:14
В Волгоградской области дизельное топливо за 2019 год подорожало на 5%15.02.2020 09:51
Аналитика 15.02.2020 09:51
Лед тронулся: часть зарплатных долгов в Волгоградской области удалось погасить15.02.2020 08:45
Аналитика 15.02.2020 08:45
«Потребительский индекс Иванова» Сбербанка стабильно рос на протяжении всего 2019 года14.02.2020 15:42
Аналитика 14.02.2020 15:42
В Волгограде подешевел элитный бензин13.02.2020 16:43
Аналитика 13.02.2020 16:43
Города Поволжья вошли в рейтинг самых «свадебных» городов, составленный Сбербанком13.02.2020 16:18
Аналитика 13.02.2020 16:18
Читающая ли мы нация, выяснили Сбербанк, «Платформа ОФД» и «Рамблер»10.02.2020 15:58
Аналитика 10.02.2020 15:58
Не лучший показатель по стране: зарплату волгоградцев перевели в литры бензина10.02.2020 13:29
Аналитика 10.02.2020 13:29
Вузы рулят: Росстат «подбил» зарплату бюджетников в Волгоградской области за прошлый год10.02.2020 11:15
Аналитика 10.02.2020 11:15
В Волгоградской области подсчитали количество умерших от рака07.02.2020 15:07
Аналитика 07.02.2020 15:07
В Волгоградской области на мизер подешевел бензин06.02.2020 14:13
Аналитика 06.02.2020 14:13
Сумма безналичных расходов россиян в IV кв. 2019 г. впервые превысила траты наличными, подсчитал Сбербанк31.01.2020 17:00
Аналитика 31.01.2020 17:00
В Волгоградской области больше всего подорожали колбаса и "второй хлеб"29.01.2020 17:44
Аналитика 29.01.2020 17:44
Реклама