В обезвоженный поселок Водный Волгограда обещают вернуть ресурс

В поселке Водный Советского района Волгограда, где проживает около тысячи человек, несколько недель нет воды. По словам волгоградцев, ресурс в поселке фактически пропал после обрушения одной из двух водозаборных скважин еще полтора месяца назад. В настоящее время функционирует лишь одна скважина. Однако с наступлением жары и поливного сезона мощностей единственной скважины критически не хватает.

– На сегодняшний день водоснабжение в поселке Водный отсутствует полностью. Люди лишены доступа как к питьевой, так и к хозяйственно-бытовой воде, – утверждают жители.

Если вода иногда и появляется в кранах, то из-за ржавого цвета и наличия примесей пить ее никто не рискует.