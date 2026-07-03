В обезвоженный поселок Водный Волгограда обещают вернуть ресурс

В поселке Водный Советского района Волгограда, где проживает около тысячи человек, несколько недель нет воды. По словам волгоградцев, ресурс в поселке фактически пропал после обрушения одной из двух водозаборных скважин еще полтора месяца назад. В настоящее время функционирует лишь одна скважина. Однако с наступлением жары и поливного сезона мощностей единственной скважины критически не хватает.
– На сегодняшний день водоснабжение в поселке Водный отсутствует полностью. Люди лишены доступа как к питьевой, так и к хозяйственно-бытовой воде, – утверждают жители.
Если вода иногда и появляется в кранах, то из-за ржавого цвета и наличия примесей пить ее никто не рискует.
Волгоградцы оценивают сложившуюся ситуацию как критическую. Между тем, в 2024 году в комплексную программу перспективного развития Волгограда до 2034 года было включено строительство инженерных сетей централизованного водоснабжения до поселка Водный. Однако реализация этого проекта намечена на 2026-2032 годы. В этом году никаких приготовлений к строительству сетей не наблюдается.
Жители поселка призывают ответственные структуры обратить внимание на ситуацию и принять немедленные меры для возобновления водоснабжения.
Редакция ИА «Высота 102» обратилась за разъяснением сложившейся ситуации в администрацию города. Здесь заверили, что специалисты побывали в поселке накануне, а 3 июля начался ремонт на сетях.
– На улице Прибрежной было зафиксировано технологическое нарушение. Сегодня бригада приступила к его устранению, после завершения восстановительных работ будет проведено дополнительное обследование скважин. Подача ресурса не прекращалась, – говорится в комментарии мэрии.