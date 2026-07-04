



В ближайшие двое суток жителей Волгоградской области ожидает необычное сочетание природных явлений. На фоне прогнозируемого зноя, Гидрометцентр объявил в регионе жёлтый уровень опасности из-за гроз и ветра.

Прохождение грозового фронта ожидается с 13:00 4 июля до 10:00 5 июля. Одновременно метеорологи прогнозируют и усиление ветра, порывы которого могут достигать 15–20 м/с. Кроме того, продолжит действовать предупреждение из-за экстремальной пожароопасности.

Напомним, по прогнозу выходные 4 и 5 июля могут стать самыми жаркими с начала 2026 года. Согласно математическим моделям, после череды затяжных дождей и довольно щадящего температурного режима, воздух в регионе может прогреться до +37 ºС.

Фото из архива ИА «Высота 102»