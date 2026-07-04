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Происшествия

В Волгограде 18-летний лихач устроил жуткое ДТП на ул. Красных Командиров

Происшествия 04.07.2026 12:46
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04.07.2026 12:46


3 июля в Кировском районе Волгограда произошло жуткое ДТП с участием двух легковых автомобилей. В утренний час машины не смогли разъехаться на перекрёстке посреди частного сектора.

- В 9:05 18-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2114», напротив дома №113 по ул. Красных Командиров проехал перекресток дорог на запрещающий сигнал светофора, в следствие чего совершил столкновение с автомашиной «Лада Калина», - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным с места аварии кадрам, столкновение произошло лоб в лоб и на огромной скорости. После аварии «14-ю» отбросило в сторону, и автомобиль совершил повторённое столкновение – теперь уже со светофорным столбом. В результате машина предполагаемого виновника аварии фактически превратилась в груду искривлённого металла.

Отметим, по информации правоохранителей, водители обеих машин получили травмы и были доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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