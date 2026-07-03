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Происшествия

На троих калачевцев, включая женщину, завели дело под Волгоградом за улов

Происшествия 03.07.2026 16:39
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03.07.2026 16:39


В Волгоградской области уголовное дело возбудили на троих жителей Калачевского района, пойманных 1 июня с незаконным уловом. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, на месте задержания – в акватории Цимлянского водохранилища – у подозреваемых в браконьерстве были изъяты сети и улов в количестве 40 особей рыбы частиковых пород.

Сообщается, что жителей района сотрудники районного ОМВД России настигли неподалёку от хутора Камыши. Группа подозреваемых в преступлении состояла из двоих мужчин в возрасте 40 и 44 лет, а также 37-летней женщины.

– С целью добычи водных биоресурсов, злоумышленники использовали две 75-метровые ставные сети высотой 3 метров с размером ячеи 65 на 65 мм. и 55 на 55 мм. Правоохранителями предметы лова, металлическая лодка и незаконно выловленная рыба были изъяты, – сообщили в Главке полиции. – Задержанные вину свою в содеянном признали, пояснив, что добычу рыбы осуществляли для последующей реализации населению.


Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 256 УК РФ – «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная организованной группой с применением запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов».

Волгоградцам грозит до 5 лет лишения свободы каждому.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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