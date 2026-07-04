В Волгоградской области объявлена авиационная опасность





4 июля в Волгоградской области была объявлена авиационная опасность. Специалистами зафиксировано нахождение вражеской авиации в приграничных регионах. Возможны пуски крылатых ракет.

Как ранее сообщала редакция, «Авиационная опасность» означает угрозу со стороны пилотируемых вражеских самолётов или вертолётов (в отличие от беспилотников, которые управляются дистанционно). Для граждан алгоритм действий при «Авиационной опасности» полностью совпадает с порядком при «Воздушной тревоге»: срочно укрыться в защищённом помещении.

Отметим, ранее минувшим вечером и ночью в Волгоградской области уже дважды объявлялась ракетная опасность.

Фото из архива ИА «Высота 102»