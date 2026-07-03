Приставам могут дать доступ к цифровым рублям волгоградцев





Правительство внесло в Госдуму законопроект, который меняет правила исполнительного производства. Документ ужесточает очередность списания средств, но при этом вводит новые гарантии для должников – например, запрет на арест имущества, если долг не превышает 10 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на текст инициативы сообщила 3 июля «Парламентская газета».

Цифровые рубли попали в список для взыскания

Законопроект дополняет действующий закон «Об исполнительном производстве» новым пунктом – приставы смогут списывать деньги с цифровых кошельков. Для этого им придется запрашивать информацию у Банка России, который является оператором платформы цифрового рубля.

При этом устанавливается строгая последовательность действий взыскателей. Сначала деньги ищут на обычных рублевых счетах, затем – на валютных, потом – на депозитах. Если там средств нет, пристав переходит к драгоценным металлам и только после этого – к электронным кошелькам (сначала рублевым, затем валютным). И лишь когда все эти источники исчерпаны, в дело, согласно инициативе, будет вступать арест имущества.

Важное уточнение: блокировка счетов и арест будут возможны только на сумму, строго соответствующую размеру долга.

Неприкосновенный минимум и запрет на арест за мелкие долги

Авторы инициативы предлагают ежегодно индексировать «неприкосновенный минимум» – сумму, которую нельзя списать в счет долга. Это должно защищать должников от инфляции и сохранять реальный уровень финансовой защиты.

Кроме того, законопроект вводит четкий порог: если сумма задолженности не превышает 10 тысяч рублей, арестовывать имущество запрещено. В таком случае приставы могут лишь списывать деньги со счетов или удерживать их из зарплаты и гонораров.

Исключения составят:

долги по возмещению вреда здоровью или ущерба от преступления,

алименты,

компенсация морального вреда,

штрафы за преступления,

задолженности по зарплате и налогам,

выплаты в связи со смертью кормильца.

Новый инструмент: запрет на сделки до описи

Законопроект расширяет полномочия приставов и в интересах взыскателей. Они получат право накладывать запрет на регистрационные действия с имуществом должника еще до его физической описи.

Как пояснил «Парламентской газете» замглавы Комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный, эта мера нужна, чтобы должник не успел продать или переоформить квартиру или машину до того, как приставы смогут их арестовать. Однако, по его словам, к такой крайней мере можно будет прибегнуть только после того, как будут проверены все счета — включая электронные и цифровые кошельки.