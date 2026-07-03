



Волгоградские налоговики продолжают практику выездного консультирования – мобильные офисы ФНС регулярно работают в популярных общественных пространствах, чтобы жителям региона не пришлось специально ехать в инспекцию. Во второй половине июля в Волгограде специалисты будут ждать горожан сразу на трех площадках.

Где и когда можно получить консультацию:

16 июля с 14:00 до 17:00 – гипермаркет «Лента» на проспекте Университетском, 105.

17 июля с 13:00 до 16:00 – ТРЦ «Пирамида» на улице Краснознаменской, 9.

17 июля с 15:30 до 16:30 – МФЦ Краснооктябрьского района на улице Богунской, 12.

Что можно узнать и решить на месте

Сотрудники налоговой службы дадут разъяснения по самым актуальным вопросам: расчет и уплата имущественных налогов и НДФЛ, порядок получения льгот и вычетов, тонкости налога на профессиональный доход для самозанятых, а также нововведения 2026 года – введение единого документа учета.

Кроме того, специалисты помогут проверить наличие задолженности и тут же выдадут квитанции для ее погашения. Все желающие смогут познакомиться с возможностями электронных сервисов ФНС и получить помощь в подключении к «Личному кабинету налогоплательщика», который позволяет решать большинство вопросов без личного визита в инспекцию.