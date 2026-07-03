



Управление Федеральной налоговой службы России по Волгоградской области подвело итоги поступлений в консолидированный бюджет региона за первое полугодие 2026 года. Суммарные доходы составили 74,8 миллиарда рублей, что на 8,3 миллиарда, или на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост обеспечен по всем ключевым налоговым направлениям. Лидерами прироста стали:

налог на имущество организаций, поступления по которому увеличились на 25% (до 5,8 млрд рублей),

налог на прибыль, прибавивший 23,2% (до 15,5 млрд рублей).

Также значительно выросли сборы налога на доходы физических лиц – главного источника пополнения казны. За полгода волгоградцы перечислили в бюджет 30,4 млрд рублей НДФЛ, что на 11% больше, чем в первом полугодии 2025-го.

Аналогичная динамика зафиксирована и в сегменте малого бизнеса: поступления по упрощенной системе налогообложения (включая новый режим АвтоУСН) выросли на 12,5% и достигли 7,6 млрд рублей. Акцизные платежи также показали рост на 4,5% (до 11,5 млрд рублей).

Отдельно в налоговой службе отметили работу с физическими лицами. За шесть месяцев 178 тысячам жителей региона на банковские счета вернули более 5 миллиардов рублей. Эти средства были возвращены в рамках заявленных налоговых вычетов – за покупку недвижимости, лечение, обучение и физкультурно-оздоровительные услуги.