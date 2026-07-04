Коммунальщики вернули воду жителям посёлка под Волгоградом





В Советском районе Волгограда коммунальщики вернули в изнывающий от жары посёлок Водный питьевую воду. Специалисты накануне произвели ремонтные работы, которые позволили в штатном режиме подать коммунальный ресурс потребителям.

- «Концессии водоснабжения» восстановили подачу водоснабжения в поселке Водный Советского района. Вчера, 3 июля, в 18:50 бригада устранила технологическое нарушение, а также провела обследование насосной группы в скважинах. Всё оборудование работает в штатном режиме, - подчеркнули в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Напомним, о проблемах с качеством и стабильностью водоснабжения в посёлке накануне рассказали журналистам ИА «Высота 102» местные жители. Волгоградцы опасались, что проблема может быть связана с обрушением ствола одной из скважин. Это бы потребовало дорогостоящих работ по обустройству нового водозабора.

Фото из архива ИА «Высота 102»