Вечером 3 июля автолюбители, устремившиеся из Волгограда в Заволжье, встали в пробке, протяженность которой уже превышает шесть километров. Как сообщают читатели ИА «Высота 102», на выезде из города транспортный затор растянулся по мосту через Волгу и практически достиг Госпитомника.

– И куда это все едут? – иронизируют волгоградцы, отмечая попутно, что дорожно-транспортных происшествий на горизонте не видно. Не зафиксировано ДТП и на Яндекс Картах.





Отметим, что по направлению в Волгоград транспортных заторов не отмечается.

Фото: читатели ИА «Высота 102», Яндекс Карты