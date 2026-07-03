На набережной в Волгограде сгорел частный катер

В Волгограде на Ельшанской набережной вечером 3 июля сгорел частный катер. Как сообщают очевидцы, ЧП произошло на пристани яхт-клуба «Семь футов».

Читатели ИА «Высота 102» уточняют, что судно загорелось около 19.20. В скором времени на место происшествия прибыли пожарные. Есть ли пострадавшие в результате инцидента, на текущий момент неизвестно.

Информагентство направило запрос в ГУ МЧС России по Волгоградской области.



Обновлено в 21.10.

Комментарий ГУ МЧС России по Волгоградской области:

– В 19:02 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре Советском районе города Волгограда. Горел катер на площади 20 кв.м. Подразделения 4 ПСЧ ликвидировали горение в 20:11. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: читатели ИА «Высота 102»