Электрички 4 июля увезут волгоградцев от Сергея Жукова





В Волгограде назначены дополнительные рейсы электричек в ночь с 4 на 5 июля. Расписание было скорректировано в связи с выступлением певца Сергея Жукова на «Волгоград Арене».

Электричка №6331 Краснооктябрьская – Шпалопропитка отправится со станции Краснооктябрьская в 23:33, с нижней платформы станции Мамаев курган – в 23:47 и прибудет станцию Шпалопропитка 5 июля в 1:31.

Электричка №6435/6436 Волгоград-1 – Волжский отправится со станции Волгоград-1 в 23:39, с верхней платформы станции Мамаев Курган – в 23:47, и прибудет на станцию Волжский 5 июля в 00:27.

Пассажиров просят заранее ознакомиться с расписанием и спланировать свою поездку.