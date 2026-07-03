Силовики задержали расстрелявшего под Саратовом троих человек





В Калининском районе Саратовской области силовики задержали 41-летнего местного жителя, устроившего стрельбу на трассе. Об этом сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Операция по поимке злоумышленника прошла в одном из частных домовладений – полицейские совместно с бойцами Росгвардии блокировали и задержали подозреваемого. При обыске у него изъято незарегистрированное охотничье ружье, которое, по версии следствия, и стало орудием преступления. В настоящее время стрелок доставлен в отдел полиции, проводятся следственные действия.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 29 июня на автодороге Саратов–Балашов неподалеку от города Калининска. Как ранее сообщали журналисты, на трассе вспыхнула ссора между 41-летним А. Манжосовым и тремя мужчинами – 34-летним А. Аббасовым, 38-летним Е. Манжосовым (участником СВО, находившимся в отпуске) и 60-летним Р. Дадаевым. В ходе конфликта Манжосов несколько раз выстрелил в оппонентов из охотничьего ружья и скрылся, после чего его объявили в федеральный розыск.

Все раненые были доставлены в больницу: Аббасов и Е. Манжосов получили огнестрельные ранения туловища, у Дадаева диагностировано ранение стопы. Спасти Аббасова не удалось – утром 30 июня он скончался от тяжелой травмы.

Расследование уголовного дела продолжается.