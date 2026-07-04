Водоснабжение Урюпинска возобновили после аварии на сетях





В Урюпинске Волгоградской области коммунальные службы оперативно перезапустили городскую систему водоснабжения. Вечером 3 июля в городе вышла из строя одна из подстанций, в результате чего часть жилых массивов, а также объекты жизнеобеспечения оказались обесточены.

Об аварии на сетях стало известно в 20:27. Как сообщили в единой диспетчерской службе муниципалитета, с 21:00 специалисты уже приступили к поэтапной подаче ресурса потребителям. На текущий момент все последствия коммунальной аварии полностью устранены. Население обеспечивается питьевой водой в штатном режиме.

Фото из архива ИА «Высота 102»