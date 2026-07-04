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Общество

Попытка налёта ВСУ на Волгоградскую область: что известно о ракетных атаках 3 и 4 июля

Общество 04.07.2026 10:12
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04.07.2026 10:12


3 и 4 июля Волгоградская область оказалась в зоне ракетного удара ВСУ. Из-за очередной попытки террористической акции противника в регионе дважды объявлялась ракетная опасность, закрывался аэропорт Волгограда и впервые звучало речевое оповещение о необходимости жителям укрыться в заглубленных помещениях. Собрали всю известную на текущий момент информацию.

На ночь глядя

Тревожные сообщения начали поступать на мобильные телефоны волгоградцев поздним вечером. В 20:39 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций начала рассылку оповещений через смс-сообщения и ведомственное приложение МЧС о воздушной угрозе.

- Ракетная опасность. Отключите газ, воду, электричество и проследуйте в ближайшее укрытие, а при его отсутствии в ближайшее заглубленное помещение подземного пространства (подвал, погреб, подземный паркинг, метрополитен и т. п.). Возьмите с собой документы, питьевую воду, теплую одежду и необходимые лекарства. Избегайте открытой местности. Не подходите к окнам. Не пользуйтесь лифтом. Находитесь в укрытии до отмены ракетной опасности, — говорилось в предупреждении.

Буквально в считанные минуты тысячи волгоградцев услышали вой сирен. Тревожные сигналы взвыли практически над всеми районами регионального центра. Однако часть волгоградцев сообщили, что в их жилых массивах тревога почему-то не сработала и о происходящем они узнали лишь из новостей и социальных сетей.

Теперь не учебная

В течение последних лет в Волгограде регулярно проводились учения, проверки и донастройка муниципальной системы ГО ЧС. В рамках тренировок мэрия запускала и речевые оповещения из расположенных на территории города громкоговорителей. Однако в реальности ни при атаках БПЛА, ни при ударах крылатых ракет она до последнего времени ни разу не использовалась.

Вечером 3 июля волгоградцы впервые услышали реальные речевые сигналы. Дежурный ЕДДС запустил оповещение, призывающее жителей и гостей Волгограда немедленно спуститься в укрытия.

По данным городских чиновников, в Волгограде в подвалах многоквартирных домов, а также на заглубленных станциях метротрама обустроены более 2 тыс. укрытий, отвечающих всем требованиям и готовых в любой момент принять жителей города.

В случае с МКД при объявлении ракетной опасности дежурный ЕДДС запускает автоматический обзвон УК, которые обязаны оперативно открыть все подведомственные укрытия в подвалах. Однако многие горожане сообщают, что обслуживающие организации игнорируют эту обязанность. Муниципалитет призывает волгоградцев сообщать обо всех подобных случаях в городской департамент ГО ЧС, а также в районные администрации.

Не до сна?

Вражеская атака держала в напряжении жителей региона порядка одного часа. В течение этого времени ракетная опасность также объявлялась в соседних Астраханской и Тамбовской областях. Позже зона потенциального поражения постепенно сместилась в сторону Среднего Поволжья.

В 21:47 РСЧС официально сообщила об отмене ракетной опасности для Волгоградской области. Горожанам, которым удалось укрыться в подвалах, разрешили покинуть заглубленные помещения. Однако, как позже выяснилось, расслабляться оказалось преждевременно.

Поздней ночью, в 01:22 4 июля стало известно о повторной атаке ВСУ на регионам России. По оценке специалистов траектории крылатых ракет, в зоне поражения вновь оказалась Волгоградская область. Началось повторное оповещение населения.

Одновременно стало известно об остановке работы аэропорта Волгограда. В 01:32 Росавиация объявила о запрете на использование воздушного пространства региона гражданскими судами.

Вторая волна ракетного удара также длилась около одного часа. Режим был снят лишь в 02:35. Ограничения, введённые федеральным авиационным агентством, действовали несколько дольше. Сообщение о возвращении аэропорта Волгограда в привычный режим работы было опубликовано спустя ещё два часа.

Официальной информации о целях противника пока нет, однако мониторинговые каналы подтверждали фиксацию крылатых ракет в воздушном пространстве Волгоградской и Воронежской областей, Татарстана и Удмуртии. Все они были ликвидированы.

Отметим, утром стало известно о том, что помимо крылатых ракет ВСУ предприняли очередную попытку нанесения массированного удара беспилотниками по регионам России. По данным Минобороны, в общей сложности уничтожены были 389 БПЛА. Над Волгоградской областью дроны не сбивались. Удар был сосредоточен на 19 регионах. В их числе: Белгородская, Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, Липецкая, Ленинградская, Новгородская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тверская, Тульская области, а также Краснодарский край, Московский регион, Крым. Часть смертоносных аппаратов была перехвачена над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Фото: коллаж с использованием элементов, сгенерированных ИИ

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