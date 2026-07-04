



В Волжском Волгоградской области Следственным комитетом организована проверка сообщений об издевательстве над школьником. Мальчик стал жертвой травли одноклассников. 4 июля ситуация привлекла внимание председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

- Сообщается, что в Волжском школьник подвергается издевательствам со стороны других учащихся. Отмечается, что в отношении ребенка неоднократно применялась физическая сила, но должной реакции уполномоченных органов не последовало, - уточнили в Следкоме.

Отметим, по итогу изучения всех обстоятельств региональному управлению предстоит представить в центральный аппарат доклад о мерах, предпринятых для восстановления законных прав несовершеннолетнего. Свою проверку организовали и в прокуратуре Волгоградской области.

Фото: Следком