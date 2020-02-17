Происшествия 17.02.2020 14:13
0
17.02.2020 14:13
Обмороженные конечности и ряд запущенных болезней – с таким диагнозом врачи скорой помощи госпитализировали 2-летнего мальчика из неотапливаемого дома в Котельниково. Ребенок помещен в реанимацию. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, выяснилось, что 14 февраля 37-летняя мать оставила своего ребенка в доме и ушла гулять и веселиться. Спустя два дня она вспомнила о сыне и попросила одну из знакомых проведать его. Женщина, увидев умирающего ребенка, вызвала медиков. Местонахождение матери было установлено инспекторами ПДН, в состоянии алкогольного опьянения она доставлена в отделение полиции. Известно, что семья недавно переехала из соседнего региона, женщина неоднократно судима, лишена родительских прав в отношении своего старшего ребенка. Однако на учете в органах профилактики Волгоградской области не состояла.
По данному факту проводится доследственная проверка.
Реклама
Учащийся волгоградского колледжа караулил студентов с ножом17.02.2020 13:10
Происшествия 17.02.2020 13:10
В Волгограде «сосулькопад» разрушил козырек подъезда жилого дома17.02.2020 12:32
Происшествия 17.02.2020 12:32
В Волгограде бесправный водитель отправил своих друзей в больницу17.02.2020 10:00
Происшествия 17.02.2020 10:00
В Волгограде пьяный водитель сбил насмерть пешехода17.02.2020 09:49
Происшествия 17.02.2020 09:49
На даче в Волжском сгорели два человека17.02.2020 09:29
Происшествия 17.02.2020 09:29
В Волгограде автобус в тумане врезался в полуприцеп грузовика17.02.2020 09:22
Происшествия 17.02.2020 09:22
Под Волгоградом иномарка с компанией молодежи врезалась в дерево: четверо пострадали16.02.2020 09:59
Происшествия 16.02.2020 09:59
Под Волгоградом на мосту через Волгу лоб в лоб столкнулись две легковушки: пять пострадавших15.02.2020 18:34
Происшествия 15.02.2020 18:34
В Волгограде школьника госпитализировали после взрыва китайского телефона15.02.2020 10:23
Происшествия 15.02.2020 10:23
В Волгограде водитель пытался остановить неуправляемый автобус и погиб (ВИДЕО)14.02.2020 23:02
Происшествия 14.02.2020 23:02
В Тамбовской области в ДТП с грузовиком сгорели шесть жителей Волгоградской области в «ГАЗели» (ВИДЕО)14.02.2020 15:21
Происшествия 14.02.2020 15:21
Снял скальп шашкой : в Волгограде новый сожитель дамы лихо разобрался с ее бывшим мужем14.02.2020 13:20
Происшествия 14.02.2020 13:20
В Волгоградской области водитель и пассажир такси пострадали в ДТП с хлебовозкой14.02.2020 10:10
Происшествия 14.02.2020 10:10
Под Волгоградом мужчина и женщина заживо сгорели вместе с домом13.02.2020 19:03
Происшествия 13.02.2020 19:03
В Волгоградской области директор фирмы "клюнул" на денежное предложение лжепрокурора13.02.2020 16:12
Происшествия 13.02.2020 16:12
Реклама