



Обмороженные конечности и ряд запущенных болезней – с таким диагнозом врачи скорой помощи госпитализировали 2-летнего мальчика из неотапливаемого дома в Котельниково. Ребенок помещен в реанимацию. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, выяснилось, что 14 февраля 37-летняя мать оставила своего ребенка в доме и ушла гулять и веселиться. Спустя два дня она вспомнила о сыне и попросила одну из знакомых проведать его. Женщина, увидев умирающего ребенка, вызвала медиков. Местонахождение матери было установлено инспекторами ПДН, в состоянии алкогольного опьянения она доставлена в отделение полиции. Известно, что семья недавно переехала из соседнего региона, женщина неоднократно судима, лишена родительских прав в отношении своего старшего ребенка. Однако на учете в органах профилактики Волгоградской области не состояла.

По данному факту проводится доследственная проверка.



