Происшествия

В Волгограде бесправный водитель отправил своих друзей в больницу

Происшествия 17.02.2020 10:00
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17.02.2020 10:00


В Краснооктябрьском районе Волгограда «Жигули» под управлением 21-летнего водителя врезалось в дерево – двое пострадали. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне в 17-10. Машина двигалась по пр. Ленина со стороны Тракторозаводского района в сторону Центрального района. Водитель не справился с управлением и автомобиль въехал  в дерево.  21-летний и 20-летний пассажиры доставлены в больницу.

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