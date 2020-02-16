«К нам прокуроры и губернаторы не ходят»: торговцы с волгоградского тракторного рынка не готовы переселяться





Предприниматели, торгующие на тракторном рынке, настороженно отреагировали на новость о предстоящем закрытии рынка и строительстве нового торгового центра на месте этой площадки. Корреспонденты ИА «Высота 102» посетили сегодня рынок и узнали мнение покупателей и продавцов по поводу будущих перемен.





Предприниматели, а всего здесь торгуют более тысячи человек, опасаются в первую очередь, что переезд в новое помещение отразится на стоимости аренды. «Я сейчас и так плачу 25 тысяч рублей за несколько метров земли, - говорит хозяйка торговой точки Наталья, торгующая обувью. – Это очень много. Учитывая, что мы продаем вещи по минимальной наценке, еле-еле покрываем аренду. Если плату в новом месте увеличат, мы или не сможем ее платить, или придется продавать вещи дороже. Но у нас покупатели – это люди небогатые, они приходят к нам за дешевыми вещами. Прокуроры и губернаторы к нам не ходят», - переживает женщина.





Ее поддерживает соседка Светлана. «У нас минимальная цена джинсов – 1000 рублей. В магазинах дешевле 2 тысяч не купишь. Мы не хотим никуда переезжать. Рынок – наш единственный источник существования, у всех семьи, дети, кредиты. Вот посмотрите, «Диамант» построили, но он полупустой – не каждому по карману аренда. Боимся, что так случится и с нами, если откроют новый торговый центр. Наш рынок привлекателен по ценам, к нам из Красноармейского района, из районов области приезжают, чтобы недорого одеться, обуться, купить, что надо по хозяйству», - делится женщина.





Ее поддерживает покупательница – женщина пенсионного возраста, которая отказалась представиться. «Мы на свою пенсию только здесь можем что-то купить. Не нужны нам торговые центры, они для богатых. Пусть не трогают рынок», - требует она.





Между тем, рассказали торговцы, новости о предстоящих переменах уже отразились на цене аренды. Дело в том, что территорию рынка делят несколько коммерческих организаций. Реконструкция в первую очередь может затронуть ту часть, которая принадлежит «Коробейникам». «В «Русских рядах» уже повысили аренду на 2 тысячи рублей, предлагают туда перейти. Но там невыгодно торговать – покупателей меньше», - рассуждают продавцы.

Хотя, конечно, на тракторном рынке – вот уже какое десятилетие без перемен. Покупателям надо продвигаться по узким проходам с осторожностью – все дорожки покрыты льдом и даже не посыпаны. Хорошо, если на земле брошены старые ковры. Роль примерочных выполняют углы, завешанные покрывалами. Но покупатели не жалуются и готовы терпеть эти неудобства ради невысоких цен.





«Так и передайте – мы никуда не уйдем. Пусть оставят нас в покое. В городе нет никакой работы, молодежь бежит. Власти хотят, чтобы и мы на улице оказались?», - напутствовали нас предприниматели.





Напомним, накануне представители общественной организации «Деловая Россия» и муниципалитета заявили о подготовке к реконструкции стадиона «Трактор» и прилегающих к нему территорий. Председатель ВРОООО «Деловая Россия» Юрий Чехов рассказал о планах реновации площадей тракторного рынка, капитально не обновлявшихся с 90-х годов. «Вместо старого рынка мы планируем создать новую площадку - двухэтажное комфортное, современное здание с хорошими торговыми местами, системами отопления и кондиционирования. То есть создадим все те удобства, которые отсутствуют на рынке в том виде, в котором он существует сегодня, да и все последние 30 лет", - сказал он. Юрий Чехов особо отметил, что поскольку здание нового корпуса расположится рядом с существующими площадями, это позволит осуществить безболезненный переход всех торгующих и покупателей в новое помещение после окончания его строительства.

Освободившийся земельный участок не останется пустующим – в рамках проекта комплексного развития территории здесь также запланировано создание парковой зоны площадью свыше 10 тысяч квадратных метров с организацией дополнительных парковочных пространств для посетителей стадиона и торгового корпуса.



