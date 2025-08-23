«Как доковылять?»: в Камышине инвалидам задержали пенсии из-за нехватки почтальонов





Старики из Камышина Волгоградской области 20 августа остались без пенсий из-за отказа сотрудников отделения №403877, расположенного на улице Феоктистова, 53, доставлять деньги старикам. Как рассказали ИА «Высота 102» читатели, людям объясняют это отсутствием почтальонов и предлагают самостоятельно прибыть в отделение.

Однако далеко не каждый пенсионер может доковылять до почты. Особенно – если тебе 75 лет и ты уже давно передвигаешься с костылем.



- Мы не понимаем, почему почта, получая неплохой гонорар, не отдает деньги пенсионера вовремя? Отделение № 403877фактически весь август не выполняет свой функционал. А отделение 403888 не делает этого уже 2 месяца! При этом почта работает всего 2 раза в неделю с 12 до 16-00 ч. Старики из последних сил доползают до почты, но там приходится отстаивать огромные очереди, - делятся читатели.



Со слов работников почты, рассказали читатели, в Камышине уволилось руководство почты, к тому же желающих работать здесь мало. Люди уже обращались с жалобами на горячую линию Почты России, однако ситуация не изменилась.



В волгоградском отделении Почты России накануне, 22 августа, так прокомментировали эту ситуацию.



- Мы проверили доставку пенсий на участке, который обслуживает почтовое отделение 403877. К 22 августа пенсию за август получили более 95% пенсионеров. Доставочный период продолжается, мы обязательно доставим пенсии всем получателям, - пояснили в отделении.



При этом клиентов попросили не переживать.



- В тех отделениях Камышина, где не хватает почтальонов, пенсии и пособия доставляют другие сотрудники почтамта. Вопрос доставки пенсий на дом находится на особом контроле руководства УФСП Волгоградской области, - цитата из комментария.







