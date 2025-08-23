75-летний волгоградец отдал мошенникам 5 млн

Несмотря на все предостережения и призывы не верить телефонным мошенникам, им вновь удалось обмануть волгоградца. С заявлением в отдел полиции Красноармейского района обратился 75-летний пенсионер.
Мужчина сообщил, что ему позвонил неизвестный, представившись юристом банковского надзора, заявил пенсионеру, что с его банковских счетов якобы финансируются запрещенные организации. Аферист убедил мужчину, что необходимо проверить все его деньги на подлинность и «задекларировать» сбережения.
Поверив мошеннику, пенсионер собрал все имеющиеся у него деньги в сумме 5 млн. 157 тыс. рублей и у подъезда передал их курьеру.
По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.