Под Волгоградом из Цимлы достали тело пропавшего яхтсмена

23.08.2025 17:27
В Суровикинском районе Волгоградской области в Цимлянском водохранилище спасатели обнаружили тело утонувшего 39-летнего мужчины. Оно доставлено на берег, сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области. Утонувший - пропавший несколько дней назад в акватории водохранилища яхтсмен.

Напомним, 19 августа в акватории Цимлянского водохранилища пропал яхтсмен. Он вышел на воду с базы отдыха «Южная ночь» около хутора Новомаксимовский Суровикинского района. Однако потом связь с ним пропала. Позднее спасатели обнаружили яхту, однако людей на ней не было.

Фото ГКУ Служба спасения VK.com

