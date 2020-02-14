Экс-мэр Волгограда заявил о реновации застрявшего в 90-х рынка

Общество 14.02.2020 16:04
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14.02.2020 16:04
В Волгограде стартовала подготовка к реконструкции стадиона «Трактор» и прилегающих к нему территорий. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, об этом сегодня шел разговор на расширенном заседании общественной организации «Деловая Россия», в котором приняли участие и представители муниципалитета.
В частности, речь шла о создании крупного спортивного кластера на базе восстанавливаемого стадиона «Трактор» и комплексном развитии территории с благоустройством и реконструкцией улично-дорожной сети.
В частности, на «Тракторе» возведут трибуны на 500 мест. В проект также закладывается обустройство беговых дорожек, сектора для толкания ядра и прыжков в длину, многофункциональные площадки для игровых видов спорта: баскетбола, мини-футбола, волейбола и площадка для игры в футбол на песке и пляжный волейбол. Площадь, на которой разместятся новые спортивные объекты, составляет порядка 50 тысяч квадратных метров. Особое внимание разработчики уделят реставрации объекта культурного наследия регионального значения - «Проходные стадиона СТЗ (ВГТЗ) «Трактор», охранная зона вокруг памятника также подлежит обновлению.
Председатель ВРОООО «Деловая Россия» Юрий Чехов подчеркнул, что предпринимательское сообщество позитивно оценивает предстоящие перемены и, в свою очередь, собственники Тракторозаводского рынка планируют провести реновацию площадей, капитально не обновлявшихся с 90-х годов. «Вместо старого рынка мы планируем создать новую площадку - двухэтажное комфортное, современное здание с хорошими торговыми местами, системами отопления и кондиционирования. То есть создадим все те удобства, которые отсутствуют на рынке в том виде, в котором он существует сегодня, да и все последние 30 лет», - рассказал Юрий Чехов, председатель ВРОООО «Деловая Россия», генеральный директор ООО Управляющая компания «РИТМ».
Юрий Чехов особо отметил, что поскольку здание нового корпуса расположится рядом с существующими площадями, это позволит осуществить безболезненный переход всех торгующих и покупателей в новое помещение после окончания его строительства.
Освободившийся земельный участок не останется пустующим – в рамках проекта комплексного развития территории здесь также запланировано создание парковой зоны площадью свыше 10 тысяч квадратных метров с организацией дополнительных парковочных пространств для посетителей стадиона и торгового корпуса. Планируется также восстановить неработающий несколько десятилетий фонтан.
После обновления это пространство станет одним из главных центров притяжения для жителей северных районов города, в связи с чем проект развития территории также предусматривает расширение проезжей части и организацию вместительной парковочной площадки. Для обеспечения безопасного и комфортного проезда ширина проезжей части в районе примыкания улицы Могилевича ко Второй Продольной магистрали будет расширена. К территории стадиона и корпуса будут организованы удобные и комфортные подъезды, рядом оборудуют парковочные площадки.
Ранее, напомним, вокруг Тракторного рынка происходили различного рода разборки, в том числе отношения выяснялись и в судах. Торговые площади здесь имеют такой вид, будто "застряли" в 90-х годах. Теперь торговлю в этом месте перестроят на более цивилизованный лад.
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