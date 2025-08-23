



Обломки погибшего в Сталинградской битве самолета подняли со дна Волги в районе острова Денежный. По основной версии поисковиков, тяжело раненый пилот выбрался из сбитого Як-1, но уже спустя полгода погиб в боях под Курском.

При обследовании дна Волги участники поисковой экспедиции «Донской фронт» нашли скрытый под слоем песка двигатель одномоторного советского самолета, его винт с лопастями, элементы кресла, а также бронеспинку.

- Мы подняли найденные детали на сушу и по номеру двигателя узнали номер самолета, - рассказывает начальник ПОУ «Волгоградская морская школа ДОСААФ России» Олег Плехов. – В журнале боевых действий от 23 октября 1942-го сохранилась запись, что пилот этого ЯКа не вернулся с задания из района Баррикады.





Из архивных документов волгоградские поисковики узнали, что в тот день за штурвалом советского самолета сидел 20-летний Иван Мотренко – вчерашний выпускник Качинского летного училища в Крыму, всего восемь дней назад выведенный из резерва.

- После получения новых ЯКов молодые пилоты какое-то время оставались в запасе. В часть они прибыли 15 октября, а спустя восемь дней, 23 октября 1942 года ушли на задание. По некоторым сведениям, летчик получил тяжелые ранения, но все-таки уцелел, - отмечает Олег Плехов. – В марте 1943-го он погиб под Курском.





Несмотря на, казалось бы, сложившийся пазл, участники поисковой экспедиции не ставят точку в историческом вопросе и отрабатывают еще одну возможную версию событий.

- Сейчас нам важно уточнить, действительно ли за штурвалом сбитого самолета находился Иван Мотренко. В те годы статистика вылетов, конечно, велась, но говорить о ее точности со 100% уверенностью, увы, нельзя. Могла произойти путаница, - объясняет сотрудник ДОСААФ России. – В ближайшее время мы планируем дообследовать грунт в районе острова Денежный и поискать там останки летчика, его парашют. Если ничего из этого не найдем, то сочтем за истину архивную информацию и поставим в этом вопросе точку.

На поиски затонувших в Волге судов и их экипажей волгоградские водолазы вышли еще в июле. Одной из главных трудностей в своей работе они называли сильнейшее течение реки.

- Во время Сталинградской битвы мимо острова «Голодный» под прикрытием бронекатеров БК-13 происходила переправа бойцов легендарной 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Родимцева. На этом же месте до сих пор остается основное количество погибших судов, - комментировал тогда Олег Плехов. – Какие-то открываются от песка, какие-то, наоборот, затягиваются им все сильнее. Увы, но в таком состоянии они могут пробыть многие десятки лет.

Фото Дениса Соловьева