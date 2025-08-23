Банк РФ: тарифы на ЖКХ в Волгоградской области перегнали прошлогодние





Цены в Волгоградской области в июле 2025 года, по данным Росстата, выросли на 0,37% относительно июня. Такие данные сообщили в волгоградском отделении Банка РФ. При этом годовая инфляция в регионе снижается третий месяц подряд, в июле она составила 8,03%, обрадовали в организации. Это меньше, чем в целом по стране (8,79%).

Несмотря на то, что в июле подешевели продукты питания, тем не менее годовой прирост цен на них оставался высоким. Умеренно за месяц и за год прибавили в цене непродовольственные товары. Цены в сфере услуг выросли как в июле, так и за 12 месяцев, наиболее ощутимо.

В целом с исключением сезонности цены в июле выросли сильнее, чем в прошлом месяце. В основном это связано с индексацией коммунальных тарифов больше чем на 4%, подчеркнули аналитики.

Итак, как «вели» себя цены в июле? Хорошая новость заключается в том, что продукты питания подешевели впервые с сентября прошлого года. Это произошло за счет того, что на прилавки поступил новый урожай овощей. За месяц овощи подешевели на 14,65%, накопленным итогом с июля прошлого года – на 3,54%.

Продолжили падать в цене куриные яйца – снижение в годовом выражении составило почти 29%. . Этот процесс продолжается с февраля благодаря росту предложения. Снизились также цены на масложировую продукцию из-за укрепления рубля, что отразилось на стоимости импортных товаров, включая оливковое масло.









А вот с ценами на рыбу не все так радужно. В стране сократился вылов рыбы и морепродуктов. Уменьшились объемы их переработки, в том числе и в Волгоградской области, а у рыболовецких компаний выросли расходы на добычу и производство продукции.

Как и в июне, в регионе цены на непродовольственные товары выросли не так заметно, за исключением печатных изданий и моторного топлива. Увеличились затраты полиграфической промышленности на выпуск книг и учебников из-за расходов на сырье, оборудование, логистику, зарплаты и гонорары авторов. А очередное подорожание бензина произошло из-за сокращения производства в регионе и повышенного сезонного спроса. За год топливо подорожало почти на 10%.









В то же время жители региона по-прежнему редко приобретают товары длительного потребления из-за охлаждения потребительского кредитования. Из-за снижения спроса, например, продолжили дешеветь персональные компьютеры и телерадиотовары.

На первое место по росту цен вырвалась сфера услуг. И произошло это в первую очередь из-за индексации тарифов на ЖКХ. В среднем по региону повышение составило 12,07%. В этом году тарифы выросли больше, чем год назад. Накопленный за год прирост цен по коммунальным услугам составил 12,98%, так как плата за обращение с твердыми коммунальными отходами повышалась также и в декабре 2024 года. Свою лепту в рост цен в секторе услуг внесло и подорожание путевок за границу из-за повышенного спроса. Цены на услуги зарубежного туризма были выше, чем год назад (на 5,46%).









В то же время отдыхать в местных пансионатах стало дешевле. Развитие инфраструктуры для внутреннего туризма на территории региона обеспечило широкий

выбор возможностей для отдыха. В результате спрос перераспределился, и дома отдыха и пансионаты в этих условиях корректировали цены на свои услуги в пользу потребителей.