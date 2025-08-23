Экономика

Банк РФ: тарифы на ЖКХ в Волгоградской области перегнали прошлогодние

Экономика 23.08.2025 09:59
0
23.08.2025 09:59


Цены в Волгоградской области в июле 2025 года, по данным Росстата, выросли на 0,37% относительно июня. Такие данные сообщили в волгоградском отделении Банка РФ. При этом годовая инфляция в регионе снижается третий месяц подряд, в июле она составила 8,03%, обрадовали в организации. Это меньше, чем в целом по стране (8,79%).

Несмотря на то, что в  июле подешевели продукты питания, тем не менее годовой прирост цен на них оставался высоким. Умеренно за месяц и за год прибавили в цене непродовольственные товары. Цены в сфере услуг выросли как в июле, так и за 12 месяцев,  наиболее ощутимо.

В целом с  исключением сезонности цены в июле выросли сильнее, чем в прошлом месяце. В основном это связано с индексацией коммунальных тарифов больше чем на 4%, подчеркнули аналитики.

Итак, как «вели» себя цены в июле? Хорошая новость заключается в том, что продукты питания подешевели впервые с сентября прошлого года. Это произошло за счет того, что на прилавки поступил новый урожай овощей. За месяц овощи подешевели на 14,65%, накопленным итогом с июля прошлого года – на 3,54%.

Продолжили падать в цене куриные яйца – снижение в годовом выражении составило почти 29%. . Этот процесс продолжается с февраля благодаря росту предложения.  Снизились также цены на масложировую продукцию из-за укрепления рубля, что отразилось на стоимости импортных товаров, включая оливковое масло.


А вот с ценами на рыбу не все так радужно. В стране сократился вылов рыбы и морепродуктов. Уменьшились объемы их переработки, в том числе и в Волгоградской области, а у рыболовецких компаний выросли расходы на добычу и производство продукции.

Как и в июне, в регионе цены на непродовольственные товары выросли не так заметно, за исключением печатных изданий и моторного топлива. Увеличились затраты полиграфической промышленности на выпуск книг и учебников из-за расходов на сырье, оборудование, логистику, зарплаты и гонорары авторов. А очередное подорожание бензина произошло из-за сокращения производства в регионе и повышенного сезонного спроса. За год топливо подорожало почти на 10%.


В то же время жители региона по-прежнему редко приобретают товары длительного потребления из-за охлаждения потребительского кредитования. Из-за снижения спроса, например, продолжили дешеветь персональные компьютеры и телерадиотовары.

На первое место по росту цен вырвалась сфера услуг. И произошло это в первую очередь из-за индексации тарифов на ЖКХ. В среднем по региону повышение составило 12,07%. В этом году тарифы выросли больше, чем год назад. Накопленный за год прирост цен по коммунальным услугам составил 12,98%, так как плата за обращение с твердыми коммунальными отходами повышалась также и в декабре 2024 года. Свою лепту в рост цен в секторе услуг внесло и подорожание путевок за границу из-за повышенного спроса. Цены на услуги зарубежного туризма были выше, чем год назад (на 5,46%).


В то же время отдыхать в местных пансионатах стало дешевле. Развитие инфраструктуры для внутреннего туризма на территории региона обеспечило широкий

выбор возможностей для отдыха. В результате спрос перераспределился, и дома отдыха и пансионаты в этих условиях корректировали цены на свои услуги в пользу потребителей.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
23.08.2025 10:36
Экономика 23.08.2025 10:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.08.2025 16:37 Реклама
Экономика 21.08.2025 16:37 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.08.2025 08:26
Экономика 21.08.2025 08:26
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.08.2025 07:38
Экономика 21.08.2025 07:38
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.08.2025 07:16
Экономика 21.08.2025 07:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.08.2025 15:37
Экономика 20.08.2025 15:37
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.08.2025 20:21
Экономика 19.08.2025 20:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.08.2025 09:14
Экономика 19.08.2025 09:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.08.2025 11:26
Экономика 18.08.2025 11:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.08.2025 10:35
Экономика 18.08.2025 10:35
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.08.2025 18:08
Экономика 15.08.2025 18:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.08.2025 09:34
Экономика 15.08.2025 09:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.08.2025 09:15
Экономика 15.08.2025 09:15
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.08.2025 09:15
Экономика 14.08.2025 09:15
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.08.2025 20:10
Экономика 13.08.2025 20:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:36
Андрей Бочаров проверил степень готовности обхода на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
09:59
Банк РФ: тарифы на ЖКХ в Волгоградской области перегнали прошлогодниеСмотреть фотографии
09:11
Андрей Бочаров почтил память жертв бомбардировки СталинградаСмотреть фотографии
08:14
В Волгоградской области окажут помощь пострадавшим от обломков БПЛАСмотреть фотографии
07:37
ПВО сбили два БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:08
Волгоград 23 августа снова стал СталинградомСмотреть фотографии
07:04
Самолет в Шарм-Эль-Шейх из Волгограда задержан на 12 часовСмотреть фотографии
06:43
Бочаров: трое, включая ребенка, пострадали от обломков БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:39
В ЦПКиО волгоградцы развернули 100-метровый российский флагСмотреть фотографии
21:11
Полицейские лишили гражданства РФ троих новоиспечённых волгоградцевСмотреть фотографии
20:35
Волжский получит 5,6 млрд рублей на модернизацию городского транспортаСмотреть фотографии
19:46
ГАИ устроило в Волгограде облаву на проштрафившихся водителейСмотреть фотографииCмотреть видео
19:15
Суд отправил в СИЗО именинника, вспоровшего живот своему знакомомуСмотреть фотографии
18:24
«Под нас заложили экобомбу»: жители Городища обвинили «цыганскую мафию» в создании незаконного мусорного полигонаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:31
Евгений Головко с 22 августа назначен вице-мэром ВолжскогоСмотреть фотографии
16:26
«Беркут» разработал калькулятор для расчета стоимости владения ИТ-решениямиСмотреть фотографии
16:26
Волгоградцев предупредили о массовых облавах на пьяных водителей и тонированные автоСмотреть фотографии
15:54
Красотка из Волгограда голыми руками выловила 15-килограммового сазанаСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде засняли на видео подростков, за ночь обокравших семь магазиновСмотреть фотографииCмотреть видео
15:08
В промзоне на западе Волгограда тушат крупный пожарСмотреть фотографии
14:34
Трещины и 70% износ: эксперты оценили состояние здания с колоннами в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
14:26
Волгоградец осужден за взлом системы защиты спутникового ТВСмотреть фотографии
13:51
Волгоградцы сообщают о крупном пожаре на Ергенинских высотахСмотреть фотографииCмотреть видео
13:01
В центре Волгограда создадут головокружительный оазис со скаламиСмотреть фотографии
12:50
Сотни белоснежных яхт прошли парадом вдоль КамышинаСмотреть фотографии
12:30
Водолазов подключили к поискам пропавшего в Волгоградской области яхтсменаСмотреть фотографии
11:54
Росавиация сняла второй за сутки запрет на работу аэропорта ВолгоградаСмотреть фотографии
11:32
В Волгограде силовики отмечают День Государственного флага РФ: развернули триколор и вручили наградыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:24
«Затянули, запустили и отправили домой умирать»: в Волгограде онкобольному отказали в операцииСмотреть фотографии
11:09
Канал поставок контрафактного табака пресекли силовики в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 