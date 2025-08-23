Ремонт моста, трамвайных путей и новый транспорт: что ждет Красноармейский район Волгограда





Результаты сегодняшней рабочей поездки по объектам Красноармейского района губернатор Волгоградской области подвел на итоговом совещании с участием главы города Владимира Марченко, недавно назначенного на пост заместителя главы Волгограда Романа Лёвкина, руководства района, а также профильных структур.

Глава региона поставил ряд задач в сфере развития дорожной и транспортной сферы южной территории города, а также в социальной и экономической отраслях. Андрей Бочаров подчеркнул, что в реализации 10-летней программы развития Волгограда Красноармейскому району будет уделено особое внимание.



- Такое решение принято, исходя из особенностей развития, объема накопившихся проблемных вопросов, особенно в дорожно-транспортной сфере, требующих принятия и реализации исключительно системных, комплексных решений со значительными объемами финансирования, которые городу самостоятельно не осилить, — отметил Андрей Бочаров. — В числе основных проблем, которые на протяжении десятилетий сдерживали и в настоящее время пока еще достаточно серьезно осложняют развитие Красноармейского района и Волгограда в целом, — высокая загрузка наших магистралей транзитным транспортом, особенно большегрузным. Поэтому решение задач о перенаправлении транзитного транспорта является основополагающим.



Для решения данных задач в настоящее время ведется строительство обхода Волгограда. Открытие второго участка, соединяющего астраханское направление с автодорогой «Волгоград - Октябрьский – Котельниково - Зимовники – Сальск», позволит перераспределить транспортные потоки в южной части города, с выводом части транзитного транспорта и большегрузов практически за городскую черту, в том числе минуя проблемный мост через Волго-Донской судоходный канал. В следующем году начнется проектирование этого объекта.



Также губернатор подчеркнул необходимость создания современной инфраструктуры, соединяющей Красноармейский район с другими районами города для беспрепятственного продвижения в первую очередь общественного транспорта. Речь идет о модернизации трамвайных линий; обновлении подвижного состава, причем во всех сегментах пассажирского общественного транспорта. Для повышения мобильности населения необходимо предусмотреть создание в Красноармейском районе Волгограда транспортно-пересадочного узла, связывающего городские пассажирские потоки с соседними муниципальными образованиями и районами областного центра, заострил внимание Андрей Бочаров.



Фото администрации Волгоградской области

