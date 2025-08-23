Спорт

«С трофеем, армейцы!»: ЦСКА в Волгограде обыграл «Зенит» в Суперкубке РФ по гандболу

23.08.2025
Сегодня, 23 августа, в Волгограде стартовал сезон 2025/2026 в российском гандболе. В матче за Суперкубок страны московский ЦСКА на заполненной под завязку «Динамо Арене» обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга со счетом 35:27. Армейский клуб в третий раз подряд стал обладателем данного отечественного трофея.


Открывшийся в прошлом году универсальный спортивный зал впервые  матч за Суперкубок. Это стало одной из причин сегодняшнего аншлага. И пришедшие зрители не пожалели о проведенном вечере, который практически никому из них не оставил шансов тихо и безэмоционально отсидеться на трибунах. 


Каждая результативная атака сопровождалась бурными аплодисментами и шумовой поддержкой. При этом некоторые болельщики, среди которых было много волгоградцев, признавались, что переживают не за какую-то команду, а за красивый и яркий гандбол. 


Разогревал собравшуюся аудиторию ведущий, призывавший публику все-таки определиться с предпочтениями, кого они решили сегодня поддерживать.


Судить такую важную встречу доверили сестрам Герасимовым - Анастасии и Дарье. Девушки - волгоградки, которые добились успеха в своей профессии. В прошлом сезоне они были признаны лучшей парой арбитров сезона в российском гандболе. Хрупкие девушки на высоком уровне провели ответственный матч и умело успокаивали особо горячих спортсменов и тренеров.


Противостояние «Зенита» и ЦСКА оказалось повторением финала Суперлиги прошлого розыгрыша. Напомним, команда из Северной столицы в решающей серии оказалась сильнее и завоевала чемпионский титул. 


При этом в Кубке страны 2024/2025 в «Финале четырех» ЦСКА обыграл коллектив из Санкт-Петербурга. И вот сегодня соперники встретились между собой впервые в рамках Суперкубка. 


Отметим, в составе «Зенита» первый официальный матч проводил экс-капитан волгоградского «Каустика» Никита Ларин. Также ворота сине-бело-голубых защищал бывший голкипер «химиков» Виктор Киреев, а четырьмя мячами отметился еще один бывший гандболист волгоградского клуба Михаил Виноградов. 


А на тренерской скамейке ЦСКА расположился известный в прошлом голкипер, многократный чемпион России, бронзовый призер Олимпиады-2004 в составе сборной России, а затем и тренер «Каустика» Алексей Костыгов. С этого сезона он начал работать с вратарской бригадой армейцев.


Словом, волгоградским болельщикам и любителям гандбола было кого поддерживать из участников противостояния с трибун динамовской арены во встрече двух лучших команд страны последнего периода.


Перед началом матча на площадку был вынесен и продемонстрирован публике трофей Суперкубка. Также в зале минутой молчания почтили память мирных жителей, погибших  во время массированной бомбардировки Сталинграда 23 августа 1942 года.


Старт финала выдался равным. Команды на первых минутах регулярно обменивались заброшенным мячами. Только после попадания армейца Романа Царапкина преимущество одного из коллективов выросло до «плюс два». К началу заключительной десятиминутки тайма москвичи, явно нащупавшие свою игру, оторвались на четыре мяча. 


Провальный отрезок вынудил главного тренера «Зенита» Дмитрия Торгованова взять первый тайм-аут. Минутный перерыв, к слову, петербуржцам не сильно помог. К завершению тайма ЦСКА не только удержал, но и увеличил отрыв - 20:15. Немаловажную роль в этом отрыве сыграл один из непосредственных подопечных Алексея Костыгова - Вадим Богданов. Голкипер отразил девять из 23 бросков.


Во второй половине ситуация на площадке не сильно изменилась. Красно-синие чувствовали себя весьма уверенно и не расслабились, имея комфортный отрыв. Ближе к середине тайма подопечные Олега Ходькова повели со счетом 28:19. И уже после этого интрига о победителе практически «умерла». 


Соперники, можно сказать, доигрывали стартовую игру сезона, но при этом не умолкали болельщики на трибунах. Отметим, в Волгоград поддержать «Зенит» приехал целый фан-сектор, который на протяжении всего матча гнал питерских гандболистов вперед, несмотря на неудачный принципиальной игры.


ЦСКА уверенно довел матч до победы - 35:27. Получив Суперкубок, армейцы позволили эмоциям вылиться через край - парни, как дети,  прыгали с заслуженно завоеванным трофеем, подбегали с ним к зрителям, разделив  минуту славы с трибунами.


Таким образом, первый трофей нового сезона уезжает в столицу. Лучшим бомбардиром в составе москвичей стал Дмитрий Ионов (восемь результативных бросков), а у «Зенита» - Тимур Солодовников. У него семь попаданий в цель. Никита Ларин провел 21 минуту на площадке и результативными действиями не отметился.


Уже на следующей неделе стартует розыгрыш мужской Суперлиги 2025/2026. Отметим, волгоградский «Каустик» в первом матче российского чемпионата сыграет на «Динамо Арене». Соперниками подопечных Дмитрия Бочарникова 30 августа станут оппоненты из ставропольского «Виктора». Начало встречи в предпоследний день лета в 15-30 ч.


Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Геннадий Гуляев V102.RU

