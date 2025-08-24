Минпросвещения защитит учителей от буллинга родителей-моралистов





Минпросвещения объявило о создании специальной комиссии, которая займётся защитой личной жизни педагогов от нападок родителей-моралистов. По информации «Парламентской газеты», необходимость в экспертной группе возникла из-за участившихся случаев, когда учителей, к профессиональным качествам которых нет никаких нареканий, начинают травить родители и даже коллеги из-за хобби, повседневного стиля одежды, личных снимков в купальнике и даже посещения солярия.

- В министерстве создадут совет по обеспечению интересов педагогов, все учителя смогут обращаться туда по любым волнующим их вопросам, - приводят слова главы министерства Сергея Кравцова журналисты.

Отметим, в комиссию войдут депутаты Госдумы, а также представители профессионального сообщества и общественники. Одновременно парламентарии обратились в Минпросвещения с инициативой о создании для директоров методических рекомендаций, которые бы исключали наказание педагогов от дисциплинарных наказаний за эпизоды, связанные исключительно с личной жизнью педагогов.